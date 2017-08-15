Власти хотят снести более 50 домов между метро «Пролетарская» и велозаводом 15.08.2017, 18:52

Завтра жителей района ознакомят с проектом, который предполагает массовый снос малоэтажек.

Жителей района, расположенного между станцией метро «Пролетарская» и велозаводом, завтра ознакомят с проектом, согласно которому ожидается снос более 50 зданий, пишет tut.by.

Проект разработан архитекторами «Минскградо» и затрагивает территорию общей площадью 100 га в следующих границах: Партизанский проспект — железная дорога Минск — Москва — ландшафтно-рекреационная зона 87 ЛР-2 .

Согласно проекту, размещенному на сайте администрации Ленинского района, предполагается снос зданий, включая 1−3-этажные жилые дома: «снос, перевод в нежилой малоэтажного фонда — 35,2 тыс. кв. м».

По прогнозам «Минскградо», после реализации детального плана население квартала вырастет с 11,6 тысячи до 14,4 тыс. человек. Жилфонд увеличится с 240,2 до 389,9 тыс. кв. м.

Новое жилищное строительство составит 169,7 тыс. кв. м, а плотность жилфонда возрастет с 5434 до 7904 кв. м на гектар.

Проектом предусматривается:

— развитие внешней улично-дорожной сети и транспортного обслуживания с разделением пассажиропотоков и грузопотоков за счет строительства участка первого транспортного кольца по ул. Судмалиса, строительства участка второго транспортного кольца;

— новое строительство многоквартирных жилых зданий, осуществляемое на месте сноса малоценной 1−3-этажной застройки;

— реконструкция четырехэтажной застройки путем надстройки;

— новое строительство многоквартирных жилых зданий в жилой зоне, осуществляемое на месте сноса производственной застройки, на части территории ПАСЧ № 1, переводимой из коммунальной в жилую зону;

— обеспечение населения микрорайона социально гарантированными объектами, включая формирование спортивного ядра при средней школе № 40;

— перевод жилого фонда в общественный по ул. Нахимова и ул. Судмалиса;

— обеспечение населения местами постоянного хранения автомобилей по месту жительства;

— обеспечение населения зелеными насаждениями всех категорий с учетом пешеходной доступности до объекта общего пользования — ландшафтно-рекреационной зоны 87 ЛР;

— инженерное обеспечение жилой застройки за счет действующих централизованных систем;

— вынос из зоны жилого квартала литейного и транспортного участков производства ОАО «Строймаш».

Презентация состоится 16 августа в 19.00 в средней школе № 40.