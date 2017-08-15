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В Киеве поставили памятник в виде вонзенного в карту России меча

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  • 15.08.2017, 19:03
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В столице Украины представили новый памятник героям АТО.

Сегодня в Киеве состоялось торжественное открытие нового памятника героям АТО. Монумент представляет собой меч, вонзенный в карту России, передает unian.net.

Новый памятник находится на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева.

В основе идеи памятника положен образ ангела-хранителя украинских воинов. Памятник имеет вертикальную конструкцию. Верхняя часть - меч (оружие ангела-хранителя), что символизирует будущую победу украинских воинов над врагами Украины, а нижняя часть имеет основу, на которой изображен именно ангел-хранитель с крыльями, раскрашенными в желто-голубые цвета. Высота монумента - 2, 5 метра.

Обошелся памятник в 120 тыс. грн. Средства полгода совместно собирали волонтеры и воины-добровольцы, которые защищали Украину на востоке.


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