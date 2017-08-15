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Билеты на «Океан Ельзи» спрячут на улицах белорусских городов

  • 15.08.2017, 19:22
  • 3,253
Фото: tut.by

Увлекательный квест по поиску билетов на концерт «Океан Ельзи» и «Крамбамбулю» стартует во всех крупных городах Беларуси 16 августа.

Традиционный фестиваль солода и хмеля LidBeer — 2017 предлагает ярко и увлекательно провести последние тёплые недели и отправиться на поиски бесценного клада — билетов на гала-концерт с участием групп Петля Пристрастия, Крамбамбуля, Lumen и, кончено, хедлайнеров фестиваля украинской команды «Океан Ельзи».

Чтобы принять участие в квете «Шукай LIDBEER» нужно следить за новостями на официальном сайте фестиваля. С 16 августа три раза в неделю на lidbeer.by будут размещены подсказки с указанием места, где спрятан билет. Каждый может победить и увидеть любимых музыкантов на фестивале своими глазами, пишет belaruspartisan.org.

Напомним, в этом году фестиваль солода и хмеля LidBeer в Лиде пройдет 9 сентября. Гостей ожидает самый большой фудкорт за всю историю фестиваля, множество забав и интерактива, ярмарка ремесленников, а также выступления молодых белорусских групп, которых выбирают гости праздника. Вход на фестиваль бесплатный.


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