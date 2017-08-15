Активисты начали восстанавливать поместье времен ВКЛ 4 15.08.2017, 19:40

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Фото: «Онлайнер»

Волонтеры своими силами восстанавливают усадьбу рода Хрептовичей.

До недавнего времени в деревне Щорсы Гродненской области «погибал» дворцово-парковый ансамбль — усадьба рода Хрептовичей. На 35 гектарах земли собрано около 200 видов редких растений, которые сохранились еще со времен жизни здесь знатного рода, действует система каскадных прудов, в здешней библиотеке, кроме 20 тысяч книг и уникальных экспонатов, когда-то хранились оригиналы дневников (в том числе дневники Марины Мнишек), находился оригинал манифеста Хмельницкого к казакам, поработать сюда приезжали Мицкевич, Сырокомля, Чечот. Считается, что именно в Щорсах Адам Мицкевич написал поэму «Гражина», пишет «Онлайнер».

В XVIII веке этот комплекс являлся «образцом идеального хозяйства», здесь на сто лет раньше, чем во всей Российской империи, было отменено крепостное право, поэтому он привлекал множество беглых крестьян, которые искали спасения и лучшей жизни. Известность он приобрел при Иоахиме Литаворе Хрептовиче, который стал последним канцлером Великого княжества Литовского.

Со временем комплекс пришел в упадок и перестал представлять практическую ценность. Сейчас там нарисованы неумелые граффити, дом библиотекаря окружает бурелом и пустые бутылки от пикников местной знати из соседних деревень.

Некоммерческая организация «Местный культурно-просветительский фонд „Щорсы и Хрептовичи“» решила взять комплекс под свою опеку и привести его в порядок. Активисты привлекли бизнесменов, местные власти, около трех десятков волонтеров и устроили масштабный субботник, который растянулся на несколько недель.

— Вскоре будут проведены исследования, после которых мы планируем приступить к работам. Вероятно, эта территория будет передана нашему фонду, тогда при помощи властей и волонтеров мы наведем здесь порядок. Есть вероятность, что на месте этого комплекса будет создан музей и гостиничный комплекс, но пока загадывать рано: это возможно только в том случае, если такое преобразование не повредит историко-культурной ценности, — объяснила пресс-секретарь фонда Анна Булда.

О планируемых сроках активисты пока не сообщают и надеются, что найдут поддержку в своем начинании.