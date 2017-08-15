10 хитростей онлайн-шопинга, которые сделают вашу покупку приятной 15.08.2017, 20:03

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Эти правила помогут вам избежать возможных неприятностей.

Многие из нас предпочитают совершать покупки в интернете. Это не просто экономит время и силы, но и открывает большие возможности выбора. Важно только знать некоторые правила, чтобы избежать возможных неприятностей.

AdMe.ru собрал для вас порцию хитростей, которые помогут сделать онлайн-покупки еще приятнее.

10. Покупайте одежду на сайтах, где указана подробная размерная сетка

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У каждого магазина могут быть свои особенности определения размеров. Стоит внимательно их изучить. Желательно, чтобы таблица размеров была как можно более подробной: указаны объем груди, талии, бедер, длина ног и т.д.

Обратите внимание на рост и размер модели, рекламирующей одежду — это поможет лучше понять, как изделие будет сидеть на вас. Особого внимания заслуживают обувь и бюстгальтеры. У первых продавцы часто не указывают объем стопы, у вторых — глубину чашки. Поэтому стоит поискать отзывы клиентов.

9. Выбирайте простые силуэты

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Отдавайте предпочтение моделям простого кроя. Во-первых, такую одежду легко подогнать в ателье. Услуги портного обойдутся вам недешево, если переделывать одежду с большим количеством оборок и драпировок. Во-вторых, с такой одеждой, скорее всего, проблем не будет вообще.

8. Совершайте покупки в середине недели

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Если вы планируете сэкономить, постарайтесь совершать покупки в середине недели: вторник, среда, четверг. Именно в эти дни магазины, как правило, предоставляют больший ассортимент продукции, выпускают наибольшее количество кодов продаж и скидок, специальных предложений.

7. Просите скидку напрямую

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Практически в любом интернет-магазине работают чаты поддержки клиентов. К ним стоит обратиться, если вас интересует определенная категория товаров или даже конкретный товар. Часто поддержка чата может выдавать специальные промокоды, которые не являются широкодоступными.

6. В социальных сетях действуют специальные скидки

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Подписывайтесь на группы интернет-магазинов, товары которых вы покупаете. Ведь зачастую в социальных сетях предоставляются специальные скидки, которые не рекламируются нигде. При этом магазин может выпускать уникальные предложения для каждой из групп.

5. Пользуйтесь мобильными приложениями для сравнения цен

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Существуют специальные программы, которые помогут вам сравнивать цены на товары по многим интернет-магазинам. Например, priceme. Достаточно указать нужный товар, и программа выдаст список магазинов с необходимым ассортиментом и ценами. Останется лишь выбрать оптимальный вариант.

4. Пользуйтесь кешбэк-сервисами

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Скидки и промокоды — не единственная возможность сэкономить. Кешбэк — это возврат части потраченных денег на ваш счет за ваши покупки в интернете. Таким способом можно вернуть от 5 до 30 % стоимости покупки. Кешбэк при этом поступает на внутренний баланс сервиса. Накопленные деньги можно потратить или перевести на карту или электронный кошелек.

3. Снимайте распаковку заказа на видео

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Когда вы будете распаковывать долгожданную посылку с товаром, обязательно снимите это на видео. Если внутри окажется не то, что вы ожидали, или бракованный товар, у вас будут весомые доказательства для ведения спора и возврата денег. Для этого подойдет даже камера на телефоне.

Важно, чтобы съемка шла одним кадром. На видео должно быть хорошо видно адрес и наименование отправителя, ваш адрес, а также недостатки товара.

2. Указывайте дату рождения при регистрации

Ко дню рождения многие компании делают своим покупателям подарки. Это могут быть как дополнительные скидки, так и подарочные сертификаты. Срок, в течение которого вы можете воспользоваться предложением, как правило, составляет один месяц.

1. Для определения полного размера бедер воспользуйтесь линейкой