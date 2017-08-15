Брестское «Динамо» Милевского сыграет с киевским Хацкевича 15.08.2017, 20:41

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Артем Милевский

Новобранец брестчан Артем Милевский провел в киевском «Динамо» свои лучшие годы.

В субботу, 2 сентября, в Киеве состоится международный товарищеский матч между «Динамо-Киев» и «Динамо-Брест», сообщает официальный сайт брестского клуба.

Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, вмещающем 16 тысяч зрителей. Начало в 15.00.

Футбольный клуб «Динамо-Киев» — самый титулованный клуб Восточной Европы, постоянный участник финальных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА.

После пяти туров недавно стартовавшего чемпионата Украины киевляне, возглавляемые белорусским специалистом Александром Хацкевичем, занимают первое место.

Свои лучшие годы в киевском «Динамо» провел недавний новобранец брестчан Артем Милевский. Играя за «Динамо-Киев», уроженец Минска дважды признавался футболистом года Украины (2008, 2009).

В раунде плей-офф квалификации Лиги Европы будущей спарринг-партнер «Динамо-Брест» поспорит за выход в групповой этап с португальским «Маритиму».