Военный эксперт: Путин захватит Беларусь, как захватил Крым 21 15.08.2017, 20:59

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Игорь Романенко

Фото: antikor.com.ua

Президент РФ хочет использовать создание единой российско-белорусской системы ПВО для нападения на Беларусь.

Об этом рассказал украинский военный эксперт Игорь Романенко в эфире ICTV.

– Есть большая вероятность этого. Известно, что в Украине находилась база военно-морская, и что из-за этого произошло: это способствовало аннексии Крыма и захвату. Поэтому они сделают сначала средства ПВО, они пытаются сформировать и развернуть авиационную базу и при наличии такого количества военных и спецслужб, которые зайдут с этими войсками, угроза захвата Беларуси значительно увеличивается, – сказал Романенко.