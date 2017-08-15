DeLorean проведет испытания летающего авто в конце 2018 года 1 15.08.2017, 21:17

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Фото: DeLorean (DELOREAN AEROSPACE)

Компания разрабатывает авто с функцией вертикального взлета.

Компания DeLorean Aerospace проведет испытания летающего автомобиля после завершения работы над действующим прототипом в конце 2018 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Science Alert.

«Племянник создателя культовых автомобилей 1980-х годов и глава компании DeLorean Aerospace Пол ДеЛореан заявил, что его компания, наряду с Uber, Airbus, Kitty Hawk и другими, разрабатывает собственный летающий автомобиль», - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, речь идет о двухместном, вертикальном взлетно-посадочном транспортном средстве, предназначенном для использования в качестве личного транспорта, и в конечном итоге он будет иметь возможность автономного полета.

«Мы создаем полноразмерный, пилотируемый прототип, который будет нести двух пассажиров и предназначен для личного и коммерческого использования, полностью электрический, с диапазоном полета около 193 километров», - заявил Пол ДеЛореан.

Отмечается, что на борту самолета DeLorean DR-7 будет два набора крыльев, один на передней части автомобиля, а другой сзади, и с дополнительной парой крылышек под задними крыльями.

Взлет и движение вперед транспортного средства будут производиться за счет пары вентиляторов, которые питаются от электричества и установлены вдоль его центра. Вентиляторы начинают вращаться после взлета, чтобы продвинуть автомобиль вперед.

Длина машины составит около 6 метров. Размах крыльев тоже будет около 6 метров в разложенном положении и 2,3 метра - в сложенном. Рабочий прототип должен быть готов к концу следующего года, после чего начнутся его испытания.