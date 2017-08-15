Беларусь занимает второе место по контрабанде сигарет в ЕС 4 15.08.2017, 21:22

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С первого места Беларусь потеснила Украина.

Об этом свидетельствует ежегодный отчет о нелегальной торговле табачными изделиями The Project Sun. В нем отражены цифры по итогам 2016 года.

Первое место занимает Украина — 5,8 млрд нелегальных сигарет, второе — Беларусь (4,8 млрд сигарет), третье — Алжир (3,2 млрд), четвертое – Россия (1,1 млрд), на пятом находится Молдова (0,9 млрд сигарет), сообщается на сайте zdg.md.

По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за того, что в этих странах низкая цена и невысокие акцизы на табачные изделия по сравнению со странами Евросоюза.

Отметим, в 2015 году Беларусь была на первом месте по контрабанде сигарет в Евросоюз.

Как расследовали украинские СМИ, значительная часть собственно украинского нелегального трафика в Европу также состоит из белорусских брендов.

Главная привлекательность белорусской продукции для нелегального оборота – их цена: сигареты гродненского «Немана» (а также украинских фабрик) самые дешевые в Европе.