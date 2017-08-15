Как журналисты искали белорусский язык в Могилеве

Как журналисты искали белорусский язык в Могилеве3
- 15.08.2017, 21:31
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Оказалось, встретить белорусский язык в сердце областного центра не так и легко.
Пару дней mspring.online посвятил тому, чтобы найти родную мову на улицах города.
Получилось так себе – в основном это вывески, названия магазинов и государственных учреждений, один памятник чекистам и памятная доска Валентина Ермоловича.
Искать белорусский язык по городу чем-то напоминает поиск зеленых статуэток в GTA Vice City — занимательно и неблагодарно.