Как журналисты искали белорусский язык в Могилеве 3 15.08.2017, 21:31

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Фото: mspring.online

Оказалось, встретить белорусский язык в сердце областного центра не так и легко.

Пару дней mspring.online посвятил тому, чтобы найти родную мову на улицах города.

Получилось так себе – в основном это вывески, названия магазинов и государственных учреждений, один памятник чекистам и памятная доска Валентина Ермоловича.

Искать белорусский язык по городу чем-то напоминает поиск зеленых статуэток в GTA Vice City — занимательно и неблагодарно.