закрыть
15 августа 2017, Tuesday, 23:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как журналисты искали белорусский язык в Могилеве

3
  • 15.08.2017, 21:31
  • 1,479
Фото: mspring.online

Оказалось, встретить белорусский язык в сердце областного центра не так и легко.

Пару дней mspring.online посвятил тому, чтобы найти родную мову на улицах города.

Получилось так себе – в основном это вывески, названия магазинов и государственных учреждений, один памятник чекистам и памятная доска Валентина Ермоловича.

Искать белорусский язык по городу чем-то напоминает поиск зеленых статуэток в GTA Vice City — занимательно и неблагодарно.


Мнение

Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина
Антиутопия и антивирус
Антиутопия и антивирус Ирина Халип
Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?