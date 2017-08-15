100 дней Макрона Кристоф Хассельбах, «Немецкая волна»

15.08.2017, 21:35

Эммануэль Макрон

У молодого президента Франции есть реальные шансы добиться того, чтобы его считали французским реформатором.

После сенсационного успеха Эмманюэля Макрона британский журнал The Economist изобразил его на обложке, идущим по поверхности воды. И действительно, повсюду в Европе Макрона встречали, как мессию. Он избавил Францию и весь континент от кошмара по имени Марин Ле Пен. Но его заслуга была не только в этом: казалось, он вызвал новый виток воодушевления идеями объединенной Европы и сплотил французов.

После победы привлекательного и умного 39-летнего политика на выборах в стране подул свежий ветер. Макрон каждому мог что-то предложить: социально незащищенным слоям населения - лучшее образование, предпринимателям - меньше налогов, неуверенным в завтрашнем дне - сильное государство, а консерваторов он покорил тем, что на свою инаугурацию прибыл в открытом военном автомобиле, а не в бронированном лимузине, как его предшественник, социалист Франсуа Олланд.

Неудивительно, что подобный энтузиазм не мог оставаться на одном уровне долгое время. Но такое стремительное падение рейтинга президента для многих стало неожиданностью.

Государственные служащие, увеличение заработной платы которых намерен ограничить Макрон, все громче выражают недовольство. Из-за разногласий с президентом в связи с планами ограничить оборонный бюджет ушел в отставку глава Генштаба Франции Пьер де Вилье.

Праздники закончились, пришло время испытаний

При этом Макрон пока не пустил под нож самых священных коров: он до сих пор не реализовал обещанную им реформу рынка труда. И до сих пор не решился - и неизвестно, решится ли вообще - тронуть 35-часовую рабочую неделю, снижающую конкурентоспособность Франции. О новой пенсионной реформе пока тоже ничего не слышно. Впервые президент сможет оценить уровень своей силы после летних каникул. Профсоюзы уже призывают к забастовкам.

Рост популярности Макрона в немалой степени объясняется тем выбором, перед которым оказались французские избиратели весной 2017 года - прежде всего, на фоне альтернативы в лице Марин Ле Пен. Многие французы голосовали за Макрона не потому, что хотели видеть его в Елисейском дворце, а потому, что надеялись предотвратить приход к власти Ле Пен. В первом туре президентских выборов почти половина граждан Франции голосовала за кандидатов, которые хотели "защитить" страну от "безудержной глобализации". Решение этой части электората голосовать во втором раунде из тактических соображений за Макрона не изменило их принципиальную позицию.

Среди тех, кто в итоге выбрал Макрона, были люди, которые куда охотнее отдали бы свои голоса консерватору Франсуа Фийону, если бы коррупционные скандалы вокруг фиктивного трудоустройства членов его семьи не нанесли ущерб его репутации. И если бы социалисты не дискредитировали себя таким сокрушительным образом, они вполне смогли бы перетянуть на свою сторону часть избирателей нынешнего французского президента. В итоге все эти тактики и скептики оказались в лагере Макрона, а одновременно всем им угодить невозможно.

От новичка - к политическому деятелю

Впрочем, Макрон вполне в состоянии решить проблемы, с которыми он столкнулся. Сперва он проведет непопулярные реформы. Если эти меры пойдут на пользу экономике и повысят конъюнктуру, французский президент соберет дивиденды уже во время своего пребывания в должности.

На международной арене Макрон тоже делает уверенные шаги. Почти без усилий ему удалось превратиться из неопытного новичка в уважаемого политика. На пользу ему идут и новые тенденции, царящие в Европе: снижение популистских настроений и переход к серьезной политике.

Все это, конечно, не является гарантией успеха. Но, похоже, французы все чаще приходят к выводу, что именно фундаментальная оппозиция, отрицающая любые изменения в стране, привела к кризису во Франции. Макрон не спаситель, даже если его сейчас иронически называют "Юпитером". Но у молодого президента есть вполне реальные шансы добиться того, чтобы его считали французским реформатором.

Кристоф Хассельбах, «Немецкая волна»