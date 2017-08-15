Андрей Стрижак: Профсоюз РЭП и дальше будет защищать права рабочих 15.08.2017, 21:55

Андрей Стрижак

За весну-2017 независимый профсоюз укрепил авторитет как защитник работников.

В Гомеле доизбран профком городской организации. Заместителем председателя избрали Андрея Стрижака, пишет praca-by.info.

12 августа в Гомеле прошло отчетно-выборное собрание. Такие встречи, помимо обязательных протокольных действий и решения неотложных организационных вопросов, дают возможность встретиться и познакомиться всем членам профсоюзной организации – а в Гомеле, после протестной весны 2017 года, в РЭП пришло много новых людей.

Кроме гомельчан, на собрании были и руководители профгрупп из других городов Гомельщины: Денис Рабянок из Калинковичей, Елена Кострома из Речицы, Павел Ноздря из Мозыря, и другие.

Представитель профсоюза РЭП в Гомельской области и председатель Гомельского городского профкома Виктор Козлов отчитался о работе местного отделения профсоюза за 2016 и первое полугодие 2017 года, отметив, что хотя членов профсоюза стало больше, РЭП не гонится за количеством, предпочитая видеть в своих рядах тех, кто не приходит воспользоваться в своих целях бесплатной юридической службой, а готов участвовать в деятельности профсоюза, отстаивая интересы работников.

Обсуждали и пути решения таких проблем, как неуплата членских взносов и утрата связи с организацией.

На собрании доизбрали новый состав профкома Гомельской организации. В числе других, в него вошла Наталья Ошека, недавно избранный руководитель молодежной сети профсоюза.

Председателем профкома остался Виктор Козлов, а заместителем был избран Андрей Стрижак. Он рассказал о том, какая работа предстоит профкому:

– За весну-2017 наша правовая служба испытывала коллосальные нагрузки, через наших юристов прошли сотни человек - это уникальный опыт работы, который нужно обобщить и систематизировать. Профсоюз укрепил свой авторитет и репутацию как защитник работников. Будем и дальше защищать их права и интересы. Есть конкретные планы работы у молодежной сети, которая получила новое руководство. Учитывая атаку на наш профсоюз, много внимания будем уделять информационной и личной безопасности нашей организации.