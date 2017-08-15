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Учительница об инициативе Жарко: Лучше бы сделали 12 баллов, как в Украине

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  • 15.08.2017, 22:21
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Анна Северинец прокомментировала инициативу Жарко вернуться к пятибалльной системе оценок.

Вице-премьер Василий Жарко сообщил, что рассматривается идея заменить сегодняшнюю 10-балльную систему оценок старой, 5-балльной. Мол, к 10-балльной системе много вопросов, она необъективна.

«Наша Нива» поинтересовалась мнением преподавателя Смолевичской районной гимназии Анны Северинец.

«Лучшая система, конечно, 10-балльная. Она, если в идеале, так, как была разработана, продумана и прописана в нормативных документах, то система более перспективная. Я даже завидую украинцам, у которых 12-балльная система, хорошо бы, чтобы и у нас такая была, я так считаю.

Мне удобно пользоваться 10-балльной системой. Но, конечно, она работает не так, как задумано. Ведь мы все пришли из той, 5-балльной системы, и имеем советский взгляд.

Система с 10 баллами разработана как градусник, просто градация. А мы по советской привычке воспринимаем, что 2 и 3 - плохо, надо чтобы было 8, 9 и 10. Мы вновь превратили нормальную систему оценок в какой-то инструмент манипуляции. И поэтому сегодня 10-балльную систему используют так, что между ней и 5-балльной нет большой разницы».


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