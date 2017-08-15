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Россия стала мировым лидером по эмиграции в Израиль

  • 15.08.2017, 22:30
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РФ в последний год выдвинулась на первое место в тройке стран, лидирующих как источник репатриантов в Израиль.

Россия в последний год выдвинулась на первое место в тройке стран, лидирующих как источник репатриантов в Израиль. Об этом сообщил министр по вопросам охраны окружающей среды государства Израиль, министр по делам Иерусалима и наследия Зеэв Элькин.

По его словам, за последние лет пять три страны – Франция, Украина и Россия – ведущие по источнику репатриации, они занимают первые три места, меняясь между собой. «Но в последний год на первом месте Россия», – сказал Элькин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Что касается Украины, сказал Элькин, после событий февраля – марта 2014 года и начала войны в Донбассе поток украинских репатриантов вырос, однако сейчас он несколько уменьшился.

Число репатриантов из Беларуси остается почти неизменным - 620 в 2016 году, 600 - в 2015-м.


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