Протест в Боровлянах: жители организовали палаточный городок 1 15.08.2017, 22:59

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Под Минском люди объединились против произвола чиновников.

В лесу неподалеку от Минска появился палаточный городок протеста. Пока символический, как предупреждение чиновникам. Жители агломерации Боровляны, в которую также входят поселки Лесковка, Лесной и Опытный, протестуют против вырубки леса и постройки широкого шоссе рядом с домами. Они подозревают местные власти в коррупционных связях с частными строительными компаниями, сообщает «Белсат».

Люди объединились против произвола чиновников

Местные жители приобрели землю и построили дома рядом с лесом. Лес был на генеральном плане. А теперь, по словам чиновников, здесь будет не лес, а дорога, далее - школа. А все ради того, как говорят местные жители, чтобы выгодно было коммерческим застройщикам, которым отойдет это поле.

По словам местных жителей, здесь может быть примитивная коррупционная схема, денежная связь между чиновниками и застройщиками, которые поставят на поле многоэтажки. А к многоэтажкам нужны коммунальные сети. Поэтому сначала в лесу построят школу и вырубят деревья.

Также согласно генеральному плану, там должна появиться четырехполосная дорога через поселок Опытный. Местами ее планируют проложить через дворы и дома частных собственников, людей, которые законно здесь построились.

Боровляны, Лесковка, Лесной и Опытный - поселения, нетипичные для Беларуси

Здесь много медицинских учреждений - детский и взрослый онкологический центр, туберкулезный диспансер, клиническая областная больница. Здесь живет много медиков, много людей с высшим образованием. Чтобы остановить уничтожение леса, местные жители и переписываются с органами власти, и активно действуют в интернете.

«Палатки под контролем, на них наведенные частные IP-камеры, мы видим, что здесь происходит. Палатки как символ, знак власти: ребята, давайте договариваться», - отметил житель поселка Юрий Филиппов.

Власти договариваться не хотят и всячески избегают видеокамер

«Если вы покажете меня по своим каналам, где бы то ни было, я на вас подам иск», - выступил с угрозами всем присутствующим Иван Липницкий, председатель Минского областного «cовета депутатов».

Господин Липницкий - бывший заместитель министра здравоохранения - считает проблему надуманной.

«На вопрос, почему проектируется садик и школа в лесу, а не на поле рядом, он сказал: я вам ответить не могу», - поделился участник инициативной группы Вадим Трафиловский.