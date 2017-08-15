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Луканомика работает вхолостую

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  • 15.08.2017, 22:42

Убытки в реальном секторе растут в математической прогрессии.

Финансовые результаты июня оказались разочаровывающими. По версии Белстата за последний месяц полугодия весь реальный сектор заработал микроскопическую прибыль — 15,9 млн BYN. Banki24.by ужаснулись, но объяснили причины провала.

Чистая прибыль за полные 6 месяцев вроде бы выглядит неплохо — 4 046 млн BYN. Эта сумма в 2,1 раза больше, чем объем прибыли за такой же период прошлого года.

Но, во-первых, прибыль за январь—июнь 2016 года сама по себе была крайне малой. А во-вторых, курсовая волатильность в прошлом году была намного выше, чем в текущем. За счет этого курсовые разницы гораздо больше повлияли на финансовые результаты 2016 года. То, что эффект от курсовых колебаний — не пустой звук, хорошо показал июнь-2017. В этом месяце курс белорусского рубля не укрепился к доллару и евро, а упал по отношению к ним. Средний официальный курс доллара изменился с 1,8664 BYN за 1 USD в мае до 1,8922 BYN за 1 USD в июне, евро — с 2,0612 BYN за 1 EUR до 2,1228 BYN за 1 EUR.

В итоге прибыль прибыльных организаций Беларуси обвалилась с 847,3 млн BYN за май до 565,5 млн BYN за июнь. Убытки убыточных предприятий, напротив, подскочили со 158,5 млн BYN до 549,6 млн BYN.

При сложении этих сумм в июне и нарисовался ничтожный финансовый результат. В любом другом месяце 2017 года прибыль реального сектора была в десятки раз выше. За июнь в минус ушли обрабатывающая промышленность и энергетика.

Наибольшие дыры в балансе получили целлюлозно-бумажная отрасль, нефтепереработка, цементные и стекольные заводы, металлургия, производство транспортных средств.

Интересно, что на НПЗ ситуация отличалась: Нафтан получил финансовый нокдаун, а Мозырский НПЗ прошел июнь относительно удачно. С отрицательным результатом закрыли месяц в розничной и оптовой торговле. Потеряли в прибыли также продавцы автотранспорта.

Гостиницы и рестораны показали крупнейший убыток с начала года — 25,4 млн BYN. Рост убытков произошел в такой сфере, как информация и связь. В прежние годы финансовые проблемы испытывал самый молодой оператор мобильной связи. Впрочем, были и такие виды деятельности, которые не только не захлебнулись в убытках, но и серьезно нарастили прибыль. В список вошли сухопутный и трубопроводный транспорт (благодаря экс-Белтрансгазу), логистические центры и воздушный транспорт (у Белавиа начался высокий сезон).

Что ожидать от июля?

За этот месяц курс доллара и евро к BYN-рублю задрался вверх еще больше, чем в июне. В среднем в июле за 1 USD давали 1,9555 BYN, за 1 EUR — 2,2480 BYN. Сразу понятно, что на таком негативном фоне вероятность увидеть оптимистические результаты будет низкой. Реальный сектор продолжит идти ко дну.


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