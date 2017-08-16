В центре столицы Венесуэлы произошла серия взрывов 16.08.2017, 7:34

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Место инцидента географически совпадает с самым центром Каракаса.

Серия взрывов произошла на станции «Площадь Венесуэлы» метро Каракаса, сообщает El Nacional со ссылкой на очевидцев (перевод – ria.ru).

Представители метрополитена сообщили, что инцидент — серия небольших взрывов — привел к задержкам в работе метро.

Причиной взрыва назвали неисправный поезд. Станция была эвакуирована, сообщает информационное агентство AVN.

Инцидент на станции метро «Площадь Венесуэлы» в центре Каракаса был вызван поломкой поезда, которая привела к серии взрывов, сообщает телеканал NTN со ссылкой на главу экстренной службы.

«На месте находятся оперативная служба и представители национальной гвардии, которые ожидают устранения поломки», — заявила глава экстренной службы Адилек Пенья.

Fuerte explosión en la estación Plaza Venezuela del Metro de #Caracas. No presta servicio la Línea 1. pic.twitter.com/DyZANSMens — #AsíNosVa (@SegoviaBastidas) 15 августа 2017 г.

Станция находится недалеко от площади Венесуэлы в географическом центре Каракаса. На площади располагается множество достопримечательностей столицы, в непосредственной близости находятся Университетский городок и Ботанический сад Каракаса, небоскрёбы Парк Сентраль, бульвар Сабана Гранде и Центр культуры и искусств.