BRUTTO впервые выступили на крупнейшем музыкальном фестивале Европы 16.08.2017, 7:59

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Лидер группы Сергей Михалок признался, что после SZIGET снова чувствует себя молодым и дерзким.

Выступление на самом музыкальном фестивале Европы - это, без сомнения, веха в истории и развитии любого музыкальной группы. Для BRUTTO это было первое выступление на SZIGET. И сразу на EUROPE STAGE, пишет издание kyivmusiclabs.com.

«Для BRUTTO сам факт приглашения на SZIGET уже повод для гордости! Для любой группы важно выезжать за пределы своего ареала, менять комфорт родных площадок на фестивали, где ты новичок, аутсайдер. Эта тренировка воли, профессионализма и борьба с гордостью и самолюбием. Очень люблю такие ощущения - снова становлюсь молодым и дерзким. Выступать на фестивале рядом с Bad Religion, PJ Harvey, Billy Talent и другими грандами Всемирного года волнительно и незабываемо. Я доволен нашим выступлением: мы не растерялись и не «поплыли», выступили четко и спокойно. Спасибо всем фанам, кто нас поддержал на этой сумасшедшей жаре!», - заявил лидер группы Сергей Михалок.

«Выступали на дикой жаре! 37 градусов! На сцене была баня! Ближе к финалу выступления, когда мощь, напор и подача со сцены максимально слились с раскаленным танцполом, стало понятно: BRUTTO покорили фестиваль!

После выступления часть музыкантов BRUTTO осталась на фестивале. Конечно, нельзя пренебречь возможностью понаблюдать за лучшими и легендарными группами современности. Здесь и сейчас! Billy Talent, давние друзья «Ляписов» - Dubioza Kolektiv, феерическое выступление после многолетнего перерыва поп-дивы PINK. Для меня открытием стали Mando Diao. Слушая, как трек «Gloria» хором исполняет многотысячная толпа, невольно задумываешься о вечном, ведь он был написан после катастрофы, в которую попала группа на пути из SZIGET 2012. Невозможно устоять и не прыгать в одном ритме с 500000-ной толпой на сетиKasabian! Шаман DJ Shadow очаровал своим неповторимым индивидуальным стилем! Я впервые увидел и запомнил навсегда британский инди-рок-группу The Vaccines! Их солист Justin Young буквально покорил многотысячную толпу харизмой.

Очень понравилось, как грамотно спроектированы сцены. Никаких звуковых, музыкальных и стилевых конфликтов - все продумано до мельчайших деталей! Мощное шоу», - прокомментировал продюсер группы BRUTTO Антон Азизбекян.