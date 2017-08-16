Михаил Пастухов: В Беларуси «возрождают» трудовые коммуны 4 16.08.2017, 8:12

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Михаил Пастухов

Принудительный труд в стране получит новые формы распространения.

МВД Беларуси разрабатывает законопроект по «трудоустройству» бывших осужденных на сельхозпредприятия с целью их «социальной реабилитации», заявил министр МВД Игорь Шуневич. Бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов считает, что государство распространяет новые формы принудительного труда.

Заключенных отправят поднимать колхозы

«Бывшие осужденные получат возможность успешной ресоциализации. Во-первых, трудоустройство будет способствовать снижению рецидива, во-вторых, поможет людям влиться в общество, получать зарплату, строить семьи, растить детей, выплачивать иски», – сказал Игорь Шуневич, посещая экспериментальное хозяйство КСУП «Хутор-Агро».

Решение о передаче предприятия в структуру уголовно-исполнительной системы МВД пока не принято: готовятся документы для представления в Совет Министров.

«От успеха работы здесь будет зависеть дальнейшее распространение проекта. Если все получится, то данный опыт переместим на все территориальные управления внутренних дел, кроме Минска», – отметил Игорь Шуневич.

Планируется, что вся производимая продукция будет использоваться для нужд уголовно-исполнительной системы МВД. КСУП «Хутор-Агро» создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО «Белоруснефть». Основным видом деятельности является производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна и кормов. Численность работников предприятия составляет более 200 человек.

«Форма закабаления мужского населения»

Михаил Пастухов почти не сомневается: эксперимент найдет поддержку на самом высоком уровне. Государство убивает сразу несколько зайцев: контролирует бывших заключенных и поднимает на ноги село. Однако решение проблемы упирается в статью 41 Конституции, которая запрещает принудительный труд.

- Инициативу министра внутренних дел поддержит правительство и лично глава государства. Вопрос с трудоустройством бывших заключенных чаще всего не представляется возможным, и эти лица обречены бродяжничать либо до совершения нового преступления. По судебной статистике рецидив составляет порядка 40%: каждый второй из осужденных идет на новый срок. В данном случае осужденных будут пристраивать на работу, – подчеркнул Михаил Пастухов в интервью «Беларускай праўдзе».

- И все довольны?

- Однако существует проблема правового характера: фактически осужденных будут принуждать к труду. Перед освобождением или в случае перевода на более легкий режим заключенных будут ссылать в сельхозпредприятия. Платить им, конечно, будут среднюю зарплату, а не так, как на зоне – несколько рублей в месяц. И заключенных возьмут под надзор, и статистика безработных и тунеядцев ухудшаться не станет – убиваются сразу несколько зайцев в интересах государства, но за счет людей, которые уже фактически освободились из мест лишения свободы. Возрождаются трудовые коммуны, как в начале Октябрьской революции.

Мы опять упираемся в статью 41 Конституции, которая запрещает принудительный труд. Очевидно, принудительный труд закамуфлируют под добровольное согласие заключенного – поехать восстанавливать колхозы. Колхозы-совхозы в стране обезлюдели, поэтому туда отправляют и МЧС, и милицию, и военных – лишь бы убрать урожай. А здесь почти дармовая сила. Это форма закабаления людей, причем мужского населения.

Я вижу в новой инициативе не столько плюсы, сколько минусы, особенно в сфере нарушения конституционных прав и свобод граждан.

- Речь пока идет только об одном сельхозпредприятии.

- КСУП «Хутор-Агро» – экспериментальное хозяйство. Я практически уверен, что эксперимент достаточно быстро получит положительную оценку, и наши опустевшие колхозы получат крепкое мужское пополнение. Думаю, эксперимент станет повсеместной практикой, которая позволит укрепить белорусский АПК за счет сравнительно дешевой рабочей силы. Все будут довольны: и власть, и заключенные. Но проблема остается: принудительный труд в Беларуси получит новые формы распространения.