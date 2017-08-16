Российский психолог Козлов: В милиции я медитировал и много думал 1 16.08.2017, 8:53

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МИХАИЛ КОЗЛОВ

Скандальный психолог рассказал подробности о своих злоключениях в Минске.

14 августа в Минске был задержан и после освобожден российский тренер по личностному росту Михаил Козлов.

- Как известно, формат моих тренингов достаточно жесткий, и я всех предупреждаю на бесплатной вводной лекции, - рассказал в интервью kp.by Михаил Козлов. - Всех предупреждаю - я буду цепляться к каждому участнику. И показывать ему, что тормозит его в жизни. Вы будете меня ненавидеть, вам будет хотеться уйти - но я никого не держу. Была девушка по имени Анна - ей около 30 лет. Я ее выбрал так называемой старшиной - она помогала в процессе. Была очень активна, ей все нравилось. В конце первого дня она аплодировала и благодарила меня. Начался второй день - все было хорошо. Но в перерыве в зал ворвался ее муж, начал тянуть ее домой, с угрозами физической расправы, с упоминанием КГБ. Он забрал ее, мы не препятствовали. Остальные участники были довольны.

«Ворвался мужик с топором, потом ОМОН - кричали про наркотики и торговлю людьми»

- На третий день он стал звонить нашему менеджеру и вымогать деньги обратно за тренинг, - рассказал «Комсомолке» Михаил Козлов. - В договоре, который мы заключаем со слушателями, четко прописано: если уходишь с тренинга - деньги не возвращаем. В результате, общаясь с ним по телефону, я в жесткой форме поставил его на место. А через пять часов начались «Маски-шоу» - я такое видел только по российскому телевидению. Сначала раздался крик в коридоре, следом ворвался человек с топором. Меня тяжело удивить, но в тот момент я был удивлен. За человеком с топором ворвался ОМОН, они кричали и про наркотики, и про торговлю людьми, всех положил на пол. Девушки падали в обморок, а некоторые участники тренинга думали, что это наш сценарий. Я сказал омоновцам, что я гражданин России и собираюсь баллотироваться в президенты - последовали не совсем нежные удары дубинкой, и я успокоился. А дальше - долгие допросы, приезжали и уезжали какие-то люди, скорая помощь приезжала. Все это время я провел в наручниках, мне ничего не объясняли.

«В камере я медитировал и много думал… Боялся, что я стану разменной монетой в отношениях Беларуси и России»

- Потом грубо затолкнули меня в «бобик» и увезли в Октябрьское РУВД. Там сотрудники вели себя корректно и обходительно, - рассказал «Комсомолке» Михаил Козлов. - Но долго не говорили мне, что, как и зачем. На просьбы сообщить в посольство ехидно улыбались. Ночь я провел в камере с двумя местными авторитетами. Я медитировал, принимал самые худшие сценарии, думал о многом… Например, что я стану разменной монетой в отношениях Беларуси и России…

Ночью меня возили на анализ мочи - искали следы наркотиков. Я боялся, что могут быть какие-то «левые темы», но белорусская милиция оказалась честна. Утром меня впервые опросили - записали все слово в слово. С утра еще проверили мой Porsche Cayenne на наличие подозрительного - ничего не нашли. В результате мне ничего не предъявили. Хотя вначале говорили про статью 209 «Мошенничество». Мол, якобы я 14 августа завладел ее деньгами. На самом деле к деньгам я не прикасаюсь - договоры заключают мои менеджеры, есть кассовые аппараты. В целом у меня сложилось впечатление, что муж Анны - сын какого-то влиятельного человека: угрожал он плотно. Срывы моих мероприятий были и раньше - но никогда ничего не находили. А тут прямо очень высокий интерес… Не считаю, что делаю что-то плохое, буду и дальше заниматься своей деятельностью.

Напомним, 14 августа в Минске выступал российский тренер по личностному росту Михаил Козлов. Он проводит платные курсы по саморазвитию. Неожиданно в зал ворвался ОМОН в масках - всех положили «мордой в пол». Очевидцы говорят, что с ними особо никто не церемонился, не представлялся и ничего не объяснял. Всех забрали в отдел милиции. К ночи у всех слушателей курса переписали паспортные данные и отпустили, Михаила Козлова до утра оставили в РУВД Октябрьского района Минска.

- Вечером на телефон милиции 102 позвонила женщина, которая сообщила, что в ходе тренинга в ее отношении были совершены оскорбительные действия, унижающие честь и достоинство, - сообщили в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома. - От нее также поступило заявление, что гражданин Козлов мошенническим путем завладел ее денежными средствами в размере $250. К месту проведения тренинга выбывали сотрудники подразделений наркоконтроля столицы и патрульно-постовой службы. Участники тренинга были доставлены в РУВД для разбирательства и после опроса были отпущены. Гражданин Козлов находится в районном управлении. В его отношении проводится проверка по факту поступившего заявления, а также по факту законности проведения данного тренинга.