Луканомику одолел новый вид «лихорадки» 16.08.2017, 9:17

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Финансовые результаты реального сектора преподнесли очередной «сюрприз».

На днях Белстат отчитался не только о финансовых результатах реального сектора, но и о состоянии расчетов. Как водится, не обошлось без сюрпризов. Издание banki24.by разобрало несколько интересных случаев «расчетной лихорадки».

С 1 июня по 1 июля почти вдвое подскочила просроченная задолженность за энергоресурсы в Гомельской области — с 146,9 млн BYN до 288,9 млн BYN. Параллельный скачок «плохого» долга произошел в металлургии — с 34,2 млн BYN до 178,5 млн BYN.

Судя по всему, большие проблемы с оплатой задолженности испытывает Белорусский металлургический завод в Жлобине. По информации banki24.by, за июнь-2017 проблемный долг за энергоресурсы у металлургии Гомельской области вырос с 15,9 млн BYN до 157,9 млн BYN.

Выплатить просрочку БМЗ особо не из чего. Из 6 месяцев, по которым имеются данные о чистой прибыли, положительный финансовый результат в отрасли был лишь в одном.

К 1 июля металлургия накопила чистый убыток на сумму 28,6 млн BYN. При этом убыток убыточных предприятий за январь—июнь достиг 60,5 млн BYN. Спасение БМЗ от озлобленных энергетиков скорее всего придет в виде бюджетных подачек. В Могилевской области в июне-2017 уменьшился просроченный долг по кредитам и займам — с 655,5 млн BYN до 385,6 млн BYN.