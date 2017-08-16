Белорусы скупают квартиры в Балтии по цене от €3 тысяч 22 16.08.2017, 9:26

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Недвижимость северных соседей становится все более популярной в Беларуси.

От Минска до ближайшего морского берега чуть более 500 километров. Столь незначительная удаленность делает приобретение недвижимости в странах Балтии довольно привлекательным капиталовложением для белорусов. Портал tut.by изучил цены на квартиры в Литве и Латвии.

Латвия

Самая дорогая недвижимость Балтии — в Юрмале. Стоимость квадратного метра здесь начинается от 1000 евро. Если речь идет о покупке недвижимости непосредственно у моря, — уже от 3500 евро. Например, апартаменты в жилом комплексе KADO KARIM, над дизайном которого работал сам Карим Рашид, стоят от 648 тысяч. На сайтах недвижимости легко встретить объявления о продаже особняков за миллионы евро.

Впрочем, есть предложения в десятки раз дешевле. Самый бюджетный вариант стать обладателем курортной недвижимости в Юрмале — купить квартиру-студию. Минимальная стоимость — 30 тысяч евро.

Имеет смысл рассмотреть вариант покупки жилья в Риге. До курортной Юрмалы всего 25 км, а стоимость квартир начинается от 16 тысяч евро. Понятно, что это будет не новостройка с ремонтом, а «хрущевка» на окраине. Местные риелторы отмечают, что квартир в низкой ценовой категории не так уж и много. Средние цены однокомнатных квартир в пригородах Риги составляют 23−30 тыс. евро, двухкомнатных — 32−40 тыс., трехкомнатных — 36−47 тыс., четырехкомнатных квартир — 45−52 тыс. евро. Часто целью покупки становится сдача жилья в аренду.

В этом году в Латвии отмечается рост цен на столичную недвижимость. Сейчас средняя стоимость нового жилья в микрорайонах Риги примерно 1281 €/кв.м. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в центре — около 2694 €/кв.м, а на вторичном рынке — 1387 €/кв.м (по данным латвийского агентства недвижимости «Оld Town Estate»).

По-другому обстоят дела в других городах Латвии. Например, во втором по величине городе страны — Даугавпилсе, — огромное предложение квартир на вторичном рынке стоимостью до 15 тысяч евро. Моря там нет, зато красивая природа с лесами и озерами.

В приморских городах недвижимость дороже. В портовом Вентспилсе квартиры продаются от 20 тысяч евро.

Стоит отметить, что латвийский рынок предлагает жилье на любой кошелек. Например, в третьем по величине городе Латвии — Лиепая, — цены на жилье могут отличаться в несколько раз в зависимости от района.

Айнар Бунка, консультант по недвижимости говорит, что низкие цены и рентабельность местной недвижимости привлекают покупателей как из Беларуси, так и из Литвы.

Самые дешевые дома в Лиепая — это хрущевки в бывшем советском военном городке (Каросте). Для самих латышей этот кластер недвижимости некоторое время не представлял интереса. Теперь двухкомнатные квартиры с хорошим ремонтом стоят 8−9 тысяч евро. Есть жилье и по 3,5−4 тысячи, но потребуется примерно столько же потратить на ремонт.

— Сейчас в районе появились велосипедные дорожки, отремонтировали автомобильные дороги, все благоустроили, — говорит Айнар. — Кароста уже не воспринимается как неустроенная окраина. Здесь свои плюсы: море через дорогу, очень много довоенных и сталинских домов с высокими потолками и интересной архитектурой.

Белорусы рассматривают это жилье как дачное, для сезонного проживания без больших затрат на межсезонное содержание.

Жилье в центральной и юго-западной части города выглядит более предпочтительно: здесь все развлечения, центральный обустроенный пляж, рынок, магазины, театр и университет. Цены на жилье начинаются от 10 тысяч без ремонта. За 15 можно найти жилье в хрущевке с минимальными вложениями в ремонт. За 20−25 тысяч — купить двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом в центре.

Самое дорогое жилье — у первой береговой линии. Здесь сконцентрирована элитарная недвижимость Лиепаи — квартиры от 35 тысяч евро.

Айнар говорит, что в городе на хорошие квартиры большой спрос. Например, трехквартирная квартира с ремонтом в доме после реновации (когда здание утепляют, меняют окна и систему отопления) стоит 38 тысяч. И такие варианты быстро находят своих владельцев.

Жилплощадь в центре хоть и дороже изначально, зато она рентабельна. В городе практически не строят нового жилья, поэтому квартиры после ремонта в хорошем районе можно всегда продать по более высокой цене.

— Многие иностранцы с сентября по май сдают свои квартиры студентам, — рассказывает Айнар. — Это очень выгодно: оплачивается коммуналка плюс еще и зарабатываешь 200−300 евро.

Можно в Лиепае купить и частный дом. Он будет стоить ощутимо дороже квартиры. Кроме этого, сделку должны одобрить местные власти. Впрочем, каких либо проблем в этом вопросе, по словам Айнара, за его практику, не возникало. Минимальная цена на более-менее приличный дом в городе — 65 тысяч евро. С ремонтом — от 100 тысяч.

Участки под строительство у моря стоят дорого: 60−80 тысяч евро. Правда, купить землю иностранец в Латвии не сможет — запрещено законом. Но если на участке есть строение под снос, то купить его, снести и построить новое здание — можно.

В Лиепая продажи недвижимости иностранцам ведутся довольно активно, на рынке появились люди, которые профессионально занимаются подбором и оформлением недвижимости. Они же за отдельную плату курируют ремонтные работы, оплачивают коммунальные платежи в межсезонье, следят за порядком при сдаче квартиры.

Литва

Наибольший интерес для белорусов представляет недвижимость в крупных городах и курортной части Литвы. Самая дорогая — в центре и в Старом городе Вильнюса.

Однокомнатная квартира в советской панельке на окраине Вильнюса обойдется в 45 тысяч евро. В новых домах цены начинаются от 60 тысяч. Квартиры в самом центре — от 100 тысяч.

Самая дешевая недвижимость — в деревнях и малых городках. Недорогие квартиры (за 3−4 тысячи евро) зачастую покупались белорусами ради получения шенгенской многократной визы. Иностранцы вправе приобретать практически любую недвижимость в Литве. Исключение составляют лишь сельскохозяйственные участки.

На побережье Балтийского моря более всего популярна Клайпеда. Это известный курорт со множеством достопримечательностей. К северу от Клайпеды расположен еще один курортный городок — Паланга. Помимо чистого моря и широких пляжей, недвижимость в здесь обладает еще одним достоинством — удобной транспортной доступностью, здесь располагается международный аэропорт.

Цены на недвижимость в Паланге — в среднем от 1100 до 1300 евро за «квадрат». Это несколько дешевле, чем в Клайпеде. Например, квартира с двумя спальнями в центре или в 500 м от берега обойдется в 150 тысяч евро. Примерно такая же квартира, но более высокого класса, в центре, будет стоить уже от 200 тысяч евро. Самая дорогая недвижимость — на первой береговой линии, от 400 тысяч евро.

Есть предложения по вполне демократичным ценам. Квартиру на некотором удалении от моря, там, где живет большинство местных жителей, можно приобрести за 30 тысяч евро. Это будет однокомнатная квартира со всеми удобствами и непритязательным ремонтом.