Корейская рулетка 3 Георгий Эрман, liga.net

16.08.2017, 10:23

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Что на самом деле стоит за угрозой ракетной атаки КНДР на Гуам.

Недавний обмен угрозами между диктатором КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом заставил вновь задаться вопросом, оказался ли мир на пороге ядерной войны. Подобное уже происходило в апреле, когда стремясь предотвратить новые ядерные и ракетные испытания со стороны КНДР, Трамп объявил о посылке "армады" - авианосной группы к берегам Корейского полуострова во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Авианосец шел к берегам Кореи как-то очень долго, и в итоге оказалось, что проводит учения с австралийским флотом в Индийском океане - в 3500 км от Кореи. КНДР продолжила ракетные испытания.

В июле Пхеньян вышел на новую спираль противостояния с США, проведя успешные испытания межконтинентальных баллистических ракет Хвасон-14, чей радиус действия может достигать 6700-1000 км. В американском экспертном сообществе заговорили об угрозе, исходящей из КНДР для территории США, а 8 августа The Washington Post добавила напряжения, сообщив со ссылкой на Разведывательное управление Пентагона о том, что КНДР произвела миниатюрную ядерную боеголовку, которую можно поместить в ракеты.

Ответом на испытания межконтинентальных ракет стали дипломатические усилия США по принятию в Совбезе ООН резолюции о новых санкциях против Северной Кореи. 5 августа Совбез ООН единогласно ввел новые санкции против КНДР. В течение 30 дней они должны быть введены в действие.

Согласно сообщению южнокорейского информагентства Yonhap, cанкции, предусмотренные резолюцией 2731 Совбеза ООН, призваны сократить валютную выручку от экспорта Северной Кореи в размере 3 млрд долларов на треть. Полностью запрещен северокорейский экспорт угля - это главная статья, обеспечившая в 2015 году $951 млн из $2,83 млрд экспортной выручки КНДР, а также железа, железной руды, свинца, свинцовой руды, морепродуктов, вводятся ограничения на наем новых рабочих из Северной Кореи, создание новых совместных предприятий с Северной Кореей и инвестиции в существующие. В то же время ограничения на поставку горюче-смазочных материалов этим пакетом санкций не предусмотрены - Китай не согласился на это предложение США.

Принятие резолюции имело большое значение для США, так как на санкции согласился главный торговый партнер КНДР - Китай - на него приходится 90% северокорейского экспорта и 85% импорта. Министерство торговли Китая объявило о старте выполнения санкций с 15 августа.

Риторика ядерного Апокалипсиса

Ответом Северной Кореи на санкции стало ужесточение риторики против США. 10 августа в КНДР заявили, что готовы нанести обволакивающий удар четырьма баллистическими ракетами промежуточной дальности ( с радиусом около 3000-5500 тыс км) по американскому острову Гуам в Тихом Океане, чтобы "пресечь вражеские силы на основных военных базах на Гуаме и сигнализировать о важном предупреждении США". Угроза заключалась в том, что северокорейские ракеты Хвасон-12 пролетят над японскими префектурами Шимане, Хиросима и Коичи, и нанесут удары вокруг Гуама на расстоянии 30-40 км, проделав общий путь 3357 км за 18 минут.

Тихоокеанский остров Гуам примечателен тем, что это крупнейшая военная база США в Тихом Океане, и здесь на базе ВВС США размещены стратегические бомбардировщики B-1, способные нести ядерное оружие. В последние месяцы США направляли их в небо над Южной Кореей в рамках усилий по сдерживанию КНДР. Пхеньянского диктатора такие полеты конечно раздражали, поэтому Гуам избран и как символическая цель.

14 августа Ким Чен Ын посетил штаб-квартиру стратегических сил Северной Кореи, после чего было объявлено через Центральное телеграфное агентство Кореи , что "если янки продолжат упорствовать в своих невероятно опасных и безрассудных действиях на полуострове и вблизи него, испытывая терпение КНДР, последняя примет важное решение, как и было заявлено ранее". Таким образом, угроза обволакивающего удара в район острова отложена, но нельзя сказать со 100% точностью, что она снята.

Георгий Эрман, liga.net