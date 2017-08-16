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Долги предприятий по кредитам и займам выросли до $31 миллиарда

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  • 16.08.2017, 10:31
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Просроченная задолженность перед заимодавцами увеличилась на 14,4%.

Задолженность белорусских предприятий по кредитам и займам с начала года по состоянию на 1 июля выросла на 4,7% до 62,1 млрд. рублей. Просроченная задолженность перед заимодавцами увеличилась за тот же период на 14,4% до 3 млрд. рублей. Для сравнения выручка организаций в первом полугодии выше 90 млрд. рублей, пишет belmarket.by.

В сравнении с аналогичным периодом 2016-го общий размер задолженности вырос на 3,5%, а просроченной снизился на 8,6%.

В отчет Белстата входят крупные и средние организации, без банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.

Размер дебиторской задолженности с начала года вырос на 5,8% до 31,69 млрд. рублей, внешняя дебиторка при этом выросла на 6,6% до 7,76 млрд.

Кредиторская задолженность организаций увеличилась за полгода на 5,7% до 41,86 млрд. рублей, а внешняя снизилась на 4,7% до 8,59 млрд. рублей.


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