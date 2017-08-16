закрыть
16 августа 2017, Wednesday, 14:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В центре Минска прошла акция протеста

26
  • 16.08.2017, 10:44
  • 16,461

Активисты вышли на площадь Свободы с требованием отставки председателя Верховного суда.

Активисты гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» провели сегодня пикет на площади Свободы в Минске. Акция началась – в 10.30, сообщает «Белсат».

Активисты вышли на площадь Свободы с растяжкой с требованием отставки председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало, которого Лукашенко сегодня поздравил с днем рождения.

12.04

Участники акции передали свои требования в администрацию Лукашенко.

10:59

Тамара Сергей говорит, что заявка на проведение пикета была направлена в Мингорисполком еще 31 июля, но никакого ответа она не получила.

10:54

«Батура (бывший председатель Миноблисполкома – ред.) и его друзья на свободе, хотя они должны сидеть в тюрьме», – говорит одна из участниц пикета.

10:52

Тамара Сергей заявила, что после пикета участники акции пойдут к администрации президента, чтобы передать свое обращение.

10.40

На пикет пришло четыре человека: лидер инициативы Тамара Сергей и еще три женщины. Они держат плакаты и требуют отставки председателя Верховного суда Валентина Сукало. Акцию снимают на камеры сотрудники милиции в штатском.

Активисты инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре», которая была создана еще в 2007 году, не в первый раз протестуют против беззакония в судах. В прошлый раз акцию планировалось провести 23 июня 2016 года, но пикет был сорван из-за превентивного задержания лидера инициативы Тамары Сергей и еще двух человек, которые собирались принять участие в протесте.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?