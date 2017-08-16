В центре Минска прошла акция протеста 26 16.08.2017, 10:44

16,461

Активисты вышли на площадь Свободы с требованием отставки председателя Верховного суда.

Активисты гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» провели сегодня пикет на площади Свободы в Минске. Акция началась – в 10.30, сообщает «Белсат».

Активисты вышли на площадь Свободы с растяжкой с требованием отставки председателя Верховного суда Беларуси Валентина Сукало, которого Лукашенко сегодня поздравил с днем рождения.

12.04

Участники акции передали свои требования в администрацию Лукашенко.

10:59

Тамара Сергей говорит, что заявка на проведение пикета была направлена в Мингорисполком еще 31 июля, но никакого ответа она не получила.

10:54

«Батура (бывший председатель Миноблисполкома – ред.) и его друзья на свободе, хотя они должны сидеть в тюрьме», – говорит одна из участниц пикета.

10:52

Тамара Сергей заявила, что после пикета участники акции пойдут к администрации президента, чтобы передать свое обращение.

10.40

На пикет пришло четыре человека: лидер инициативы Тамара Сергей и еще три женщины. Они держат плакаты и требуют отставки председателя Верховного суда Валентина Сукало. Акцию снимают на камеры сотрудники милиции в штатском.

Активисты инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре», которая была создана еще в 2007 году, не в первый раз протестуют против беззакония в судах. В прошлый раз акцию планировалось провести 23 июня 2016 года, но пикет был сорван из-за превентивного задержания лидера инициативы Тамары Сергей и еще двух человек, которые собирались принять участие в протесте.