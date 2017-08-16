закрыть
16 августа 2017, Wednesday, 14:30
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Доллар резко подорожает

6
  • 16.08.2017, 10:55
  • 14,079

Министерство финансов США опубликовало план выпуска гособлигаций на 501 млрд долларов.

Этот факт беспрецедентного объема выпуска облигаций повлияет на качество кредитного рейтинга правительства США, на финансовый рынок в целом и на курс доллара в частности.

Как именно, Myfin.by рассказал финансовый консультант TeleTrade Михаил Грачев.

– Так устроена мировая финансовая система, что помимо основных резервных валют, и особенно их ядра – доллара США, на финансовом рынке обращаются ценные бумаги, и номер один среди них – это гособлигации правительства США – трежерис, разъяснил аналитик.

В силу того, что у трежерис наивысший рейтинг устойчивости среди прочих ценных бумаг, они не только пользуются спросом у крупнейших инвесторов, но и рекомендованы для инвестиций правительствам и государственным резервным фондам большинства стран.

Можно говорить, что трежерис – вторая валюта Соединенных Штатов. Доллары США выпускаются Федеральной резервной системой, а эмитент трежерис – правительство.

– Инвесторский интерес к этим активам взаимно обратный. При росте спроса на облигации снижается их доходность и в это же время падает интерес к доллару, его курс снижается. Когда увеличивается спрос на доллар – интерес к трежерис снижается, их доходность растет, растет и курс американской валюты, – сказал Грачев.

Минфин США опубликовал план размещения облигаций в четвертом квартале текущего года. С октября по декабрь 2017-го будет выпущено в обращение трежерис на колоссальную сумму в 501 миллиард долларов: 114 миллиардов в октябре, 243 миллиарда в ноябре и 144 миллиарда в декабре.

По словам эксперта, это приведет к оттоку с финансового рынка полтриллиона долларов наличности, что может привести к взрывному росту курса доллара США.

В это же время от облигаций, находящихся на балансе ФРС, выкупленных в рамках программы количественного смягчения с 2009-го по 2014-й, регулятор планирует начать избавляться примерно в то же время.

– Там объем оценивается примерно в 4,5 триллиона долларов США. Правда, уменьшение объема баланса ФРС продлится гораздо дольше и может растянуться на два-три года, но совокупность этих двух программ может привести к существенному росту курса доллара к концу года, – прогнозирует Грачев.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?