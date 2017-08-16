Доллар резко подорожает 6 16.08.2017, 10:55

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Министерство финансов США опубликовало план выпуска гособлигаций на 501 млрд долларов.

Этот факт беспрецедентного объема выпуска облигаций повлияет на качество кредитного рейтинга правительства США, на финансовый рынок в целом и на курс доллара в частности.

Как именно, Myfin.by рассказал финансовый консультант TeleTrade Михаил Грачев.

– Так устроена мировая финансовая система, что помимо основных резервных валют, и особенно их ядра – доллара США, на финансовом рынке обращаются ценные бумаги, и номер один среди них – это гособлигации правительства США – трежерис, разъяснил аналитик.

В силу того, что у трежерис наивысший рейтинг устойчивости среди прочих ценных бумаг, они не только пользуются спросом у крупнейших инвесторов, но и рекомендованы для инвестиций правительствам и государственным резервным фондам большинства стран.

Можно говорить, что трежерис – вторая валюта Соединенных Штатов. Доллары США выпускаются Федеральной резервной системой, а эмитент трежерис – правительство.

– Инвесторский интерес к этим активам взаимно обратный. При росте спроса на облигации снижается их доходность и в это же время падает интерес к доллару, его курс снижается. Когда увеличивается спрос на доллар – интерес к трежерис снижается, их доходность растет, растет и курс американской валюты, – сказал Грачев.

Минфин США опубликовал план размещения облигаций в четвертом квартале текущего года. С октября по декабрь 2017-го будет выпущено в обращение трежерис на колоссальную сумму в 501 миллиард долларов: 114 миллиардов в октябре, 243 миллиарда в ноябре и 144 миллиарда в декабре.

По словам эксперта, это приведет к оттоку с финансового рынка полтриллиона долларов наличности, что может привести к взрывному росту курса доллара США.

В это же время от облигаций, находящихся на балансе ФРС, выкупленных в рамках программы количественного смягчения с 2009-го по 2014-й, регулятор планирует начать избавляться примерно в то же время.

– Там объем оценивается примерно в 4,5 триллиона долларов США. Правда, уменьшение объема баланса ФРС продлится гораздо дольше и может растянуться на два-три года, но совокупность этих двух программ может привести к существенному росту курса доллара к концу года, – прогнозирует Грачев.