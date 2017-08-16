Алина Талай завоевала «серебро» на турнире в Польше 2 16.08.2017, 10:59

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Алина Талай

Белорусская бегунья заняла второе место в беге на 100 метров с барьерами.

Белорусская бегунья Алина Талай заняла второе место в беге на 100 м с барьерами на международном турнире Мемориал Камилы Скалимовской, который состоялся в Варшаве, сообщает БелТА. Спринтерскую дистанцию белоруска пробежала за 12,90 сек.

Победителем забега в столице Польши стала Шарика Нелвис из США - 12,65 сек. Бронзовую медаль завоевала Каролина Колечек из Польши - 13,26 сек. Призер чемпионата мира Памела Дуткевич из Германии, являвшаяся одним из фаворитов, финишировать не смогла. Белоруска Алена Дубицкая на этом же турнире в Варшаве победила в секторе для толкания ядра. Ее результат - 17,90 см. Неделей ранее на чемпионате мира она не смогла преодолеть квалификационный барьер, толкнув снаряд на Олимпийском стадионе в Лондоне на 17 м 68 см.

Как сообщалось, на завершившемся ранее в Лондоне чемпионате мира в финале на 100 м с барьерами она показала результат 12,81 сек. и расположилась на шестой позиции.