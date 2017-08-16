Герои палаточного городка в Боровлянах: Все равно будем протестовать 9 16.08.2017, 11:15

3,515

Жители Боровлян отстояли свой лагерь у милиции.

Сегодня утром милиция приехала в палаточный городок в Боровлянах, созданный местными жителями в знак протеста против вырубки леса и построения шоссе рядом с домами. Милиционеры убрали с деревьев растяжки и лозунги «Берегите лес», передает «Белсат».

«Они убрали все растяжки и надписи, видно, что вели протокол. С местными жителями не разговаривали. Работали очень быстро и теперь уже уехали. Но мы все равно будем протестовать», – рассказал Иван, житель поселка Опытный.

Напомним, в лесу неподалеку от Минска появился палаточный городок, которой символизирует протест против вырубки леса и построения шоссе рядом с домами. Жители агломерации Боровляны, в которую также входят поселки Лесковка, Лесной и Опытный, подозревают местные власти в коррупционных связях с частными строительными компаниями.