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Герои палаточного городка в Боровлянах: Все равно будем протестовать

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  • 16.08.2017, 11:15
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Жители Боровлян отстояли свой лагерь у милиции.

Сегодня утром милиция приехала в палаточный городок в Боровлянах, созданный местными жителями в знак протеста против вырубки леса и построения шоссе рядом с домами. Милиционеры убрали с деревьев растяжки и лозунги «Берегите лес», передает «Белсат».

«Они убрали все растяжки и надписи, видно, что вели протокол. С местными жителями не разговаривали. Работали очень быстро и теперь уже уехали. Но мы все равно будем протестовать», – рассказал Иван, житель поселка Опытный.

Напомним, в лесу неподалеку от Минска появился палаточный городок, которой символизирует протест против вырубки леса и построения шоссе рядом с домами. Жители агломерации Боровляны, в которую также входят поселки Лесковка, Лесной и Опытный, подозревают местные власти в коррупционных связях с частными строительными компаниями.


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