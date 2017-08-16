Каспаров уступил гроссмейстеру Непомнящему на турнире в Сент-Луисе 2 16.08.2017, 11:13

1,318

Гарри Каспаров

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Первые четыре игры Гарри Каспаров провел вничью.

Гарри Каспаров, который после 12 лет перерыва принял участие в официальном шахматном турнире, проиграл партию 27-летнему российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему на турнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе, сообщает meduza.io.

Первые четыре игры Каспаров сыграл вничью. На момент публикации новости шахматист занимает девятое место в таблице турнира. Всего турнир в Сент-Луисе, в котором играют десять шахматистов, состоит из девяти раундов по быстрым шахматам и 18 раундов по блицу.

Ян Непомнящий — гроссмейстер, чемпион Европы и России 2010 года.

54-летний Гарри Каспаров, который был чемпионом мира с 1985-го по 1993 год, впервые за 12 лет принимает участие в официальном шахматном турнире. По его словам, он не собирается возвращаться в шахматы (с 2005 года он занимается политической деятельностью), а намерен сыграть в одном турнире, пожертвовав доходы от участия на продвижение шахмат в Африке.