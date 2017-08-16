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Возле Ивья на дорогу вышел призрак?

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  • 16.08.2017, 11:20
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Силуэт женщины в белом посреди трассы шокировал автомобилистов.

Странный инцидент произошел поздним вечером 8 августа в Ивьевском районе, возле деревни Стигане. Молодых людей, ехавших на автомобиле по загородной трассе, серьезно напугала находившаяся на дороге женщина, пишет «АвтоГродно».

Молодые люди двигались на автомобиле с включенным дальним светом фар, вдвоем следили за дорогой и обсуждали дорожные знаки. Вдруг девушка заметила силуэт женщины на проезжей части и сразу предупредила водителя. Тот начал сигналить пешеходу и попытался объехать опасность по встречной полосе, но за пару метров до автомобиля женщина в белом резко пошла в сторону машины.

Как рассказал «АвтоГродно» водитель, случившееся сильно их напугало, «мурашки по коже были минут 30, а его девушка вообще всю ночь уснуть не могла».


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