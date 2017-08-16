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Антони Мацеревич: Нынешняя угроза со стороны России требует решительного ответа

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  • 16.08.2017, 11:31
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Антони Мацеревич
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Напряженность в регионе растет с момента вторжения РФ в Грузию в 2008 году.

Об этом министр обороны Польши Антони Мацеревич сказал в интервью «Радио Польша» по случаю Дня Войска польского.

«Существует поговорка, что Россия никогда не была настолько сильна, насколько говорит сама о себе, и не была так слаба, как бы не хотели те, кто за ней наблюдает», - отметил польский министр.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что напряженность в регионе растет с момента вторжения России в Грузию в 2008 году. По его словам, мир все больше убеждается в том, что «Москва не уважает нормы международного права и, как правило, руководствуется насилием для разделения территорий».

«Только решительность и сила может остановить растущую российскую агрессию», - сказал Антони Мацеревич. Он сказал, что поэтому принятые на саммите НАТО в Варшаве решения были очень важны.

Также министр обороны Польши прокомментировал решение об участии польских войск в борьбе с ИГИЛ на южном фланге. По его словам, это было необходимо.

Антони Мацеревич отметил, что если бы не для стабильности польской нации, в контексте понимания того, что Польше нужно увеличить численность армии, и что союз с США лежит в государственных интересах Варшавы, то гарантии безопасности, которой являются войска НАТО и США, у Польши не было бы.


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