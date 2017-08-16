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Твит Барака Обамы стал самым популярным в истории

  • 16.08.2017, 11:39
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Барак Обама
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Под цитатой из Нельсона Манделы бывший президент США собрал почти три миллиона лайков.

Твит бывшего президента США Барака Обамы после беспорядков в Шарлотсвилле стал самым популярным в истории микроблога. В публикации Обама процитировал Нельсона Манделу — первого чернокожего президента Южноафриканской Республики. Пост Обамы набрал почти три миллиона лайков.

«Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, его происхождения или религии», - написал бывший глава Белого дома.

12 августа в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния, произошли столкновения между ультраправыми и их противниками. Во время беспорядков в противников митингующих националистов на большой скорости въехал автомобиль. Погибла одна женщина, около двух десятков ранены.

Президент США Дональд Трамп изначально осудил насилие, как он выразился, «со многих сторон», что вызвало критику в его адрес. При этом Трамп подчеркнул, что акция правых была согласована. А вот их противники разрешения не имели и вели себя очень агрессивно, считает глава Белого дома.


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