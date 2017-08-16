Гидромет: Завтра будет жара до 31 градуса 3 16.08.2017, 11:59

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Жаркая погода с кратковременными дождями ожидается 17 августа.

Завтра в Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, по югу - плюс 30-31 градус, сообщает pogoda.by.