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Гидромет: Завтра будет жара до 31 градуса

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  • 16.08.2017, 11:59
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Жаркая погода с кратковременными дождями ожидается 17 августа.

Завтра в Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля. Днем будет 23-29 градусов тепла, по югу - плюс 30-31 градус, сообщает pogoda.by.


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