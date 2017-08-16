Задачка про Алису и зверей-обманщиков, которая заставит «включить» мозги 25 16.08.2017, 12:38

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Подчас бывает очень непросто угадать, какой день был вчера.

Готовы поломать голову? Самое время отправиться в необычную страну, где вы повстречаете Алису и очень странных зверей, которые умеют разговаривать, пишет издание flytothesky.ru. Да еще и врут отменно! Сможете помочь Алисе разобраться в одном важном вопросе? Тогда вперед. Ответьте на вопрос… какой вчера был день?

А условия задачи таковы:

Догадались, что это был за день?