Янис Гарисонс: На учениях «Запад-2017» может быть реализован сценарий нападения 2 16.08.2017, 13:20

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Госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс

Фото: LETA

Госсекретарь Министерства обороны Латвии прокомментировал российско-белорусские маневры.

Почему в странах Балтии воспринимают с обеспокоенностью совместные учения России и Беларуси «Запад-2017»? И как Литва, Латвия и Эстония будут реагировать на концентрацию российских военных вне территории Российской Федерации недалеко границ стран Балтии?

На эти вопросы «Радыё Свабода» ответил госсекретарь Министерства обороны Латвии Янис Гарисонс:

- Наша беспокойство по поводу военных учений связано с опытом 2009-го и 2013-го годов. Мы, конечно, не отрицаем, что военные учения должны проводиться: в каждой стране они проводятся, в том числе и у нас. Что нас беспокоит, так это, во-первых, сценарии, которые разыгрываются в ходе этих учений, а во-вторых, непрозрачность в организации этих учений.

Ранее мы уже наблюдали, например, что заявленная численность участников не соответствует реальному числу военнослужащих. Были и другие несовпадения.

Прошлые учения «Запад» проходили в 2013 году, за несколько месяцев до событий в Крыму. Уже тогда мы не раз выражали беспокойство, эти учения рассматривались Советом NATO-Россия, и уже тогда им не хватало прозрачности.

Мы более десяти лет предлагаем российской стороне заключить двустороннее соглашение о дополнительных инспекциях во время учений. На наш взгляд, оно увеличило бы степень доверия. Если бы у нас была возможность в случае необходимости проводить инспекции и проверки, они могли бы делать то же самое и у нас. К сожалению, Россия отвергает наше предложение.

- В России и в Беларуси постоянно проводятся какие-то учения, почему именно «Запад-2017» вызывает такое беспокойство? В чем их особенность?

- Мы следим за тем, что происходит у наших границ, за тем, как эти учения организовываются. Ясно, что официальная фаза учений - это короткий период времени, намного больше времени занимает подготовка вооруженных сил. Мы знаем, что в ближайшее время начнется перемещение этих сил.

Я не могу делать заявлений о том, что именно может произойти, но нам бы не хотелось, чтобы организаторы учений использовали «сценарии нападения», как это было в 2009 и в 2013 годах. Эта информация доступна публично, и пока никто эти сведения не опровергал: в 2009 году во время учений «Запад» разыгрывался сценарий ядерного нападения на Варшаву, а в 2013 году само размещение войск свидетельствовало о том, что это сценарий нападения.

Мы понимаем, что можно использовать тяжелую технику и ракеты для уничтожения террористических группировок, но практика показывает, что танки в результате используются для других целей. Это и вызывает наше беспокойство.

То, что Россия отказалась заключить договор об инспектировании, также вызывает подозрения. В чем здесь проблема? Сценарии учений могут быть разными, какой из них будет использоваться в этом году - мы не знаем. Возможно, речь пойдет о Калининграде и Сувалкском коридоре.

- Латвия и Литва получили приглашение быть наблюдателями на этих учениях. Что это означает на практике?

- Есть несколько уровней наблюдения. Беларусь, а теперь и Россия пригласила наблюдателей принять участие в так называемых «открытых днях». По сути это такой день для гостей, когда формально дают наблюдать за показательными выступлениями военнослужащих. Но это не дает никакого понятия о том, что действительно происходит во время учений.

Конечно, это определенный шаг навстречу, и мы, разумеется, это поддерживаем. Но, если мы действительно хотим добиться открытости, то мы должны получить возможность видеть реальную ситуацию.

Смысл инспекций, и это отмечено в Венском договоре, в том, чтобы дать заинтересованным сторонам возможность убедиться, что ничего неожиданного не происходит.