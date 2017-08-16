Появилась карта с альтернативными названиями белорусских городов 5 16.08.2017, 13:43

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Восполнить пробелы на оригинальной карте может каждый желающий.

Созданием карты с альтернативными названиями белорусских городов занималось издание 34mag.net.

«Наскребли по сусекам «прозвища» городов Беларуси. Если хочешь притвориться местным и знатоком альтернативных белорусских топонимов, изучай нашу карту. Нежные, диалектные, сленговые - все твои!», - пишут авторы проекта. Они также напоминают, что дополнить карту и внести в нее колорит своей малой родины может каждый желающий.