Гомельчанин объявил себя потомком Рюриковичей и выдвинул претензии к России 1 16.08.2017, 14:13

Называет себя белорусский «княжич» оригинально — Сергей Романов Рюрик.

В мэрию российского города Владимир пришло письмо от жителя Гомеля. Мужчина требует от города денег за пользование гербом. Пишет, что он потомок Рюриковичей, поэтому, мол, претендует на свой процент.

Называет себя белорусский «княжич» оригинально — Сергей Романов Рюрик. При этом настоящая фамилия его Бондаренко, сам он живет в Гомеле, но почему считает себя именитым потомком, не известно. По крайней мере, в переписке Сергей не смог представить никаких доказательств. В качестве аргумента «Романов-Рюрик-Бондаренко» сравнивает свою фотографию с портретом Великого князя Михаила Романова, сообщает российский портал kluch.media.

Сергей называет династию Рюриковичей «папиной семьей» и считает себя ее правопреемником. А заодно и правопреемником семьи Романовых.

Кроме того, он требует признать, что герб владимирских князей в 1992 году был присвоен Владимиру незаконно. А поскольку Сергей — законный наследник князей и царей, то мол, пусть город платит ему за использование льва на своем гербе.

«Романов Рюрик» требует 0,15% от городского бюджета. Например, в 2016 году бюджет Владимира составил около $110 млн, так что «роялти за герб» могли бы составить около $165 тыс.

Непонятно, то ли мужчина из Гомеля троллит владимирских чиновников, то ли имеет проблемы с психикой. Ранее он уже писал запросы в разного рода инстанции. Иногда подписывал их так: «Романов Рюрик князь Мономах Второй Сергей Арсеньевич». Адрес был указан как «ул. Советская, город Гомель, Черниговское княжество, Киевская Русь».