Как белорусов «заманивают» кредитами под 125% годовых 12 16.08.2017, 14:54

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Ростовщики готовы одалживать даже безработным и мамам в декретных отпусках.

На смену объявлениям о «деньгах до зарплаты» от финансовых компаний пришли «деньги в долг» от частников. Предложения быстрых денег можно найти на остановках, столбах, досках объявлений у каждого подъезда в Слуцке. Журналистка «Кур’ера» разбиралась в тонкостях таких займов и в их законности:

«Объявление «Деньги в долг. Доступно всем с 18 лет» висит прямо на остановке. Звоню. Представляюсь мамой в декретном отпуске.

— Мне срочно нужны 500 рублей. В банке кредит не дают, потому что муж не работает, — жалуюсь я.

— Из какого вы города? — спрашивает мужской голос.

— Из Слуцка.

— Работаю двумя способами, — объясняет мужчина. — Первый — через рассрочку на мобильные телефоны. В любом салоне связи вы на свой паспорт оформляете мобильник в рассрочку. К примеру, модель за 1169 рублей. Я оплачиваю первый взнос, оставляю мобильник себе, а вам даю наличными 500 рублей. Дальше будете погашать рассрочку салону связи самостоятельно в течение 11 месяцев.

Быстро подсчитываю: в месяц мне нужно будет платить салону сотовой связи примерно по 100 рублей. Это все равно, что взять кредит под 125% годовых!

Спрашиваю, какой второй способ?

— Можем встретиться около универмага «Слуцк». Напишете расписку, что обязуетесь каждый месяц в течение года платить мне 110 рублей. Возьмите паспорт, в расписку надо вписать ваши данные.

— Получается, что за 500 рублей я верну в итоге 1320 рублей? — в уме прикидываю я.

— Да. Выплаты равными частями. Каждый месяц — фиксированная сумма.

— А если выплатить долг за три месяца, а не за год? Переплата будет меньше?

— Нет, так я не работаю. Только на 12 месяцев, — говорит ростовщик.

Я объясняю, что мне нужно посоветоваться с мужем. Собеседник не торопит и спокойно говорит: «Конечно, думайте».

В долг у банка

Представим, что такую же сумму на тот же срок я решила бы взять, например, в Беларусбанке. Сейчас потребительский кредит на 1 год банк выдает под 12% годовых. В результате я бы платила в месяц по 50,45 рубля, а переплата за год составила бы 105 рублей.

Но для того чтобы оформить кредит, нужны хорошая кредитная история и справка о доходах за три месяца, а иногда и поручители или залог. Если этого нет, то в кредите, скорее всего, откажут. Поэтому, если сумма нужна прямо сейчас, некоторые люди могут пойти на сделку, несмотря на переплаты.

Что легально, а что нет

Давать деньги в долг может любой человек, поясняет Леонид Судаленко, юрист и правозащитник. Специального документа, который регулирует деятельность частных ростовщиков, в Беларуси нет. «Договор заключается письменно. Оспорить его невозможно. Если человек одолжил 100 рублей на 12 месяцев и добровольно подписался, что в течение года вернет 400 рублей, то придется платить по счетам, — говорит Леонид Судаленко. — Совет один — внимательно читать документ перед тем, как подписаться под ним. За невыполнение обязательств на вас могут подать в суд. Кстати, Гражданский кодекс не может обязать родственников должника выплачивать за него долги».

Иное мнение о легальности частных кредиторов у налоговиков. Если человек выдает несколько займов в месяц и получает от этого прибыль, то ему нужно зарегистрироваться в качестве ИП и платить налоги, поясняет Министерство по налогам и сборам.

Люди, которые выдают займы без регистрации, могут быть оштрафованы на сумму до 100 базовых величин (согласно ч. 1−1 ст. 12.7 КоАП РБ).

При этом выдавать регулярные займы на крупные суммы (но не более 15 000 базовых величин на заемщика) могут только микрофинансовые организации — юридические лица (согласно указу № 325 от 30 июня 2014 года).

В реестре Нацбанка сегодня 120 микрофинансовых организаций. Расположены в основном в столице и областных городах.

«Мы рекомендуем потребителям обращаться только в те организации, которые зарегистрированы в реестре, — рассказывают в Нацбанке. — Он есть на сайте Нацбанка (www.nbrb.by) в разделе «Финансовый сектор», подразделе «Регулирование микрофинансовой деятельности». Для каждой организации указан перечень мест, в которых выдаются микрозаймы, а также контактные данные владельца. Поэтому у потребителя есть возможность проверить, действительно ли такая организация существует».

Стоит знать, что Национальный банк уполномочен защищать права потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями. Так что, если вы столкнулись со спорной ситуацией, можете обратиться в Нацбанк для ее разрешения.

Заем до зарплаты

Два с половиной года назад в Беларуси запретили так называемые «займы до зарплаты», которые выдавали микрофинансовые компании под 2% в день. Были такие и в Слуцке.

Чтобы получить деньги, нужно было иметь лишь паспорт, подписать договор и через 10−15 минут получить заветную наличность на руки. Плюс такого кредита очевиден: не нужны поручители и справки о доходах. Минус — высокие проценты. Посчитайте: если 2% умножить на 360 дней, то получится 720% годовых.

Случчанин Виктор вспоминает, как однажды решили с другом погулять. Нашли трезвого водителя, который возил их по городу, пока они на заднем сиденье пили водку. К вечеру деньги закончились, а душа требовала продолжения.

«Попросили отвезти на Майский Посад. Там работал офис по выдаче микрозаймов. Зашел, дал паспорт и сказал, что нужно 30 рублей на 20 дней. Красивая девушка через десять минут выдала деньги, и мы поехали в магазин за добавкой», — рассказывает мужчина.

Утром на трезвую голову Виктор перечитал договор. «Удивило, как пьяному дали деньги, я же тогда ничего не соображал! Через 20 дней отнес в офис 34 рубля, как было прописано в договоре», — говорит он.

Таких, как Виктор, от соблазна «быстрых денег» оградил Указ Президента № 325, который вступил в силу с 1 января 2015 года. Документ ограничил деятельность организаций, которые выдают микрозаймы.

Однако некоторые случчане рассчитывались с долгами и после вступления указа в силу.

67-летняя Галина Ивановна в 2015—2016 годах выплачивала кредиты, которые оформил сын в офисах «быстрые деньги». Женщина рассказывает, что сыну 39 лет. Работать не хочет.

«Домой пришла бумажка, в которой просили рассчитаться с долгами. Пожалела сына, стала погашать за него долг. Взял он 100 рублей (до деноминации — 1 000 000 рублей), через 20 дней просили вернуть 140 рублей. Он не вернул. Тогда пересчитали проценты и потребовали вернуть 180 рублей. Каждый день сумма увеличивалась на 4%.

«Подождала до пенсии и пошла в офис организации. В итоге отдала за долг в 100 рублей всю свою пенсию — 230 рублей», — вспоминает Галина Ивановна.

Такие займы сын женщины брал каждые несколько месяцев. Деньги, как она предполагает, прогуливал. В конце месяца приходилось отдавать почти всю пенсию, чтобы помочь великовозрастному ребенку рассчитаться с долгами.

Когда микрофинансовые организации в Слуцке закрылись, Галина Ивановна вздохнула с облегчением. В обычном банке сыну кредиты не давали.

Сейчас женщина обеспокоена новыми услугами «Деньги в долг». Надеется, что сын не возьмется за старое».