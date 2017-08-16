Золотая розга для шкловского чиновника 4 16.08.2017, 15:22

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В Шкловском районе подспудно вызревает еще одна проблема.

В августе 2016 г. «Магілёўскі рэгіён» уже обращал внимание на распространение карантинного сорняка – золотарника – на территории г. Шклова и района. Увы, ситуация за прошедший год к лучшему не изменилась.

Золотой розгой в Беларуси называют золотарник – в Беларуси произрастает несколько его видов: канадский, обыкновенный, гибридный и гигантский. Золотарник является особо опасным инвазивным (чужеродным) растением, запрещенным к перемещению через границы практически всех стран мира. Инвазивные растения – объекты растительности, находящиеся за пределами их естественного ареала, распространение и численность которых создают угрозу жизни или здоровью граждан, сохранению биологического разнообразия, причиняют вред отдельным отраслям экономики. Размножение инвазивных видов дикорастущих растений считается одной из основных угроз не только для биоразнообразия, но и приводит к серьезнейшим экологическим, социальным и экономическим последствиям. Золотарник уже сегодня наносит большой урон не только природе Беларуси, но и лесному и сельскому хозяйству. Золотарник после борщевика Сосновского является главным сорным растением-вредителем и занесен национальной академией наук Беларуси в «Черную книгу», наряду с борщевиком и эхиноцистисом лопастным (его в народе называют «бешеным огурцом»).

Неконтролируемое распространение данного вида приводит к угнетению и даже полному вытеснению из природных экосистем других растений. В луговых и пойменных экосистемах, где поселяется золотарник, меняется состав и структура сенокосных угодий, значительно ухудшается качество заготавливаемого сена (крупный рогатый скот его не поедает), при этом образуются крупные жесткие дернины, развитие которых, затрудняет произрастание многих хозяйственно-полезных растений, меняется структура и процесс аэрации почв. В пойменных луговых сообществах золотарник несет угрозу популяциям многих редких и исчезающих видов растений, а также нарушает структуру посева и снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Следует отметить, что по манере распространения золотарник гораздо агрессивнее борщевика Сосновского. Это обусловлено тем, что в нашей стране у него нет прямых растений-конкурентов и насекомых-вредителей. При этом, каждый экземпляр дает до 100 тыс. семян, отличающихся высокой (до 95%) всхожестью. Семена золотарника чрезвычайно легкие и переносятся ветром на большие расстояния. К тому же корни иноземца выделяют ингибиторы, подавляющие рост других растений. И там, где обосновался золотарник, исчезают привычные иван-чай, ромашки, донники, васильки, клевер, овсяница и мятлик (после пожаров, вызванных жарой, он вытесняет даже кустарники).

Следом за ними пропадают полезные микроорганизмы, насекомые, птицы, млекопитающие. Ведь звери и птицы не едят золотарник и на корм домашним животным он не пригоден, лишь овцы иногда им питаются.

Постепенно золотарник захватывает луга, сенокосы, пастбища, леса, огороды, ухудшая их качество, снижает урожаи плодовых и ягодных культур. Злостный захватчик не оставляет ни малейшего шанса традиционным растениям наших широт, становясь конкурентом даже пресловутому борщевику. И там, где растет этот сорняк, меняется состав и структура почвы. Дернина становится жесткой, плотной, ухудшается ее аэрация.

Однако, следует отметить, что прежде всего золотарник – аллергенное агрессивное растение, которое несет угрозу здоровью людей, повышая уровень заболеваемости, так как пыльца золотарника провоцирует у людей аллергические реакции. (Цветет в июле – сентябре, семянки созревают в августе – октябре).

Растение настолько живучее, что взять его могут только высокие концентрации сильных гербицидов. Но вблизи жилья, около рек и водоемов применять химические препараты запрещено. Поэтому в ряде стран мира золотарник отнесен к карантинным объектам и запрещен к ввозу, а, например, в Китае он даже объявлен национальным бедствием!

В последние годы опасность в Беларуси от данного растения возросла, данный вид значительно увеличил свою численность (в среднем на 15-20%) и расширил ареал распространения. Основной центр распространения – 50-километровая зона вокруг города Минска. Но, по данным сотрудника НАН Республики Беларусь Олега Масловского, распространение золотарника вышло из-под контроля – практически в каждой деревне Беларуси культивируют это растение.

Не исключение и Шкловский район. Далеко и ходить-то не нужно, чтобы увидеть это растение – рядом с городским рынком целые заросли золотарника. Причем, такое впечатление, что его специально высадили для украшения территории. Около магазина №10 («Парковый») золотарник выращивают как декоративное растение уже несколько лет подряд.

В нескольких десятках метров от рынка более 10 соток огорода отпущено под золотарник!

В палисадниках жилых домов города Шклова золотарнику просто раздолье.

Кстати, чиновникам не обязательно любоваться этим карантинным сорняком на рынке – в 100 метрах от райисполкома также красуется это растение.

В Рыжковичах золотарник культивируется даже на территории детского сада.

Любят его и местные жители.

Золотарник – тема не новая для Шкловского района, но чиновники в упор не видят последствий от своего «нейтралитета» по отношению к карантинному сорняку. А они скоро дадут о себе знать.