Дмитрий Полинеко борется с беспределом тюремной администрации 3 16.08.2017, 15:27

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Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Администрация колонии пытается оказывать давление на политзаключенного.

Активистка Марина Носенко рассказала «Радыё Свабода» про очередное письмо от политзаключенного Дмитрия Полиенко.

В письме политзаключенный рассказывает, что только вышел из штрафного изолятора, куда его посадили на четыре дня в том числе за отказ мыть санузел - за это был один из последних протоколов.

«По тюремным понятиям, если ты моешь санузел, то попадаешь в низшую касту, - говорит Носенко. - То есть это такая попытка администрации, чтобы он попал в эту касту, это давление через тюремные понятия».

Теоретически, заставить мыть санузел могут любого заключенного, на практике же администрации тюрем часто назначают такие задания только определенным заключенным за определенные проступки.

Полиенко в письмах не жалуется на здоровье. Но раньше он рассказывал также о том, что был лишен свиданий на три месяца и что был ограничен в пользовании денежном счетом. Политзаключенного в колонии держат под особым наблюдением, его обозначили «желтой биркой» - как «экстремиста».

Напомним, в октябре 2016 года активист Дмитрий Полиенко был осужден на два года лишения свободы с отсрочкой якобы за нападение на милиционера во время акции велосипедистов «Критическая масса», которая состоялся в мае прошлого года в Минске. Милиционеры брутально прекратили акцию, несколько человек задержали, в том числе Полиенко, который якобы порвал одежду сотрудника милиции. Своей вины активист не признал.

После суда Дмитрий Полиенко участвовал в пикетах солидарности и других протестных акциях. Весной 2017 года активиста снова арестовали и в начале апреля присудили ему отбывать срок в условиях заключения. Суд только зачислил 5 месяцев, которые Полиенко уже отбыл за решеткой во время следствия по делу «Критической массы». После нового суда над Дмитрием Полиенко белорусские правозащитники признали его политзаключенным.