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На улице Ванеева в Минске обнаружили 100-килограммовую авиабомбу

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  • 16.08.2017, 15:39
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Снаряд покоился в земле прямо возле жилого дома.

Еще не забылась история со сносом «Белэкспо», в ходе которого была обнаружена пролежавшая в земле десятки лет немецкая авиабомба, как тишину и размеренность столичной жизни нарушил еще один снаряд. На этот раз авиабомбу нашли по адресу Ванеева, 2. Совсем рядом с жилым домом во время проведения работ из земли был изъят опасный артефакт. В связи с происшествием ГАИ ограничила движение по улицам Ванеева и Долгобродской.

— При проведении земляных работ был обнаружен подозрительный предмет. Сообщение в МЧС поступило в 13:35. В соответствии с инструкцией о взаимодействии на место выехали наши подразделения ПАЧ-25. На месте также работают специалисты воинской части 5448, — сообщил Onliner.by начальник отдела пропаганды и взаимодействия с общественностью Павел Апетенок.

— Рабочие копали траншею и обнаружили снаряд. Его вес около 100 килограммов. На месте работает саперный расчет взрывотехнического центра внутренних войск. Бомбу будут извлекать, вывозить и утилизировать на полигоне, — пояснил официальный представитель внутренних войск МВД Республики Беларусь — подполковник Владимир Порхомцев.


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