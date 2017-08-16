Милиция снесла палаточный лагерь в Боровлянах 16 16.08.2017, 15:52

12,140

Фото: «Белсат»

Протестующие жители поселка молчать не намерены.

Жители Боровлян протестуют против вырубки леса, строительства сточного коллектора и прокладки нового шоссе рядом с домами. Их поддержали жители поселков Лесковка, Лесной и Опытный, передает «Радыё Свабода».

Спонтанные выступления начались еще весной, однако застройщики протесты проигнорировали. Генеральный директор ЖКХ Минской области Валерий Садков, отвечающий за выполнение работ, аргументировал, что проект строительства сточного коллектора прошел государственную экспертизу и получил все надлежащие согласования соответствующих учреждений.

Аналогичные заявления звучали и о строительстве дороги, отдельные участки которой будут проложены через дворы и дома частных собственников.

Накануне в боровлянском лесу появился палаточный городок. Однако долго простоять не удалось: как рассказала одна из активных участниц сопротивления Марина, сегодня милиция разобрала лагерь, забрала растяжки:

«Сейчас все чисто, ничего нет, никаких следов. Поскольку рабочий день, практически никого из жителей там не было. Милиционеры спокойно пришли, аккуратненько все скрутили, даже с деревьев плакаты поснимали. Кстати, никаких плохих надписей там не было, все с хорошим посылом - типа «Берегите лес». Так вот, все забрали и уехали в неизвестном направлении».

Возобновится ли стихийный лагерь заново, женщина прогнозировать не берется. Но то, что молчать нельзя, она уверена.

«Если послушать представителей власти, то закон якобы никто и не нарушает, - говорит Марина. - Но если взглянуть на то, что происходит, - что-то там делается неправильно».

Многие местные жители, а также минчане, в свое время приобрели землю в Боровлянах и построили там дома. Однако сейчас на месте леса запланирована дорога и разветвленная инфраструктура. Люди подозревают местные власти в коррупционных связях с частными строительными компаниями.