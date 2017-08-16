Не стало известной актрисы Веры Глаголевой 13 16.08.2017, 16:08

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Вера Глаголева

Фото: РИА «Новости»

Актриса и режиссер скончалась в США на 62-м году жизни.

Российская актриса и режиссер Вера Глаголева умерла в США. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на актрису Ларису Гузееву и ТАСС со ссылкой на несколько источников в кинематографических кругах.

«Да, это, к сожалению, правда», — сказал собеседник ТАСС.

О смерти Глаголевой сообщает также "Московский комсомолец" со ссылкой на близкий к семье актрисы источник. По словам собеседника МК, она могла скончаться от онкологического заболевания.

В Союзе кинематографистов и в Гильдии актеров России пока прокомментировали эту информацию.

Вера Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. Она сыграла почти в 50 кинокартинах, в том числе в таких фильмах как «Искренне Ваш...» (1985), «Сошедшие с небес» (1986), «Бедная Саша» (1997), телесериале «Маросейка, 12» (2000) и других.