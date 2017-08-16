Motorola запатентовала самовосстанавливающееся стекло для смартфонов 16.08.2017, 16:13

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Смартфон будет покрыт полимерным материалом с памятью формы.

Компания Motorola планирует создать саморемонтирующийся смартфон, покрытый полимерным материалом с памятью формы. Патент Motorola на эту идею частично показывает, как будет работать "умное стекло" устройства, сообщает rbc.ua. Вместо электрики этот телефон использует тепло, в гаджете используется прозрачный пластиковый или стекловидный полимер (умное стекло).

Устройство будет самостоятельно выявлять повреждения на экране и их характер. Если произошло повреждение, то пользователю предложат запустить процесс восстановления экрана, в это время запрещается пользоваться смартфоном. А происходить подобный ремонт будет с помощью тепла, которое выделяет сам телефон.

Отмечается, что технология не позволит восстановить тяжелые повреждения и трещины, и подходит для исправления лишь некоторых дефектов. Так, экран не получится быстро отремонтировать, если он полностью разбит, либо от него откололся крупный осколок. Также, Motorola описала в патентной заявке процесс самообслуживания этого телефона с помощью тепловых элементов, которое воздействует на стекло изнутри.