Ким Чен Трамп 1 Илья Мильштейн, «Радио Свобода»

16.08.2017, 16:53

4,204

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

В истории человечества произошло раритетное событие.

Великий полководец выслушал доклад своих генералов, разработавших план бомбежки вражеской авиабазы. Великий полководец посмеялся над "тупыми и глупыми янки", уведомив, что будет следить за их поведением. Великий полководец решил пока повременить с запуском ракет.

Из Северной Кореи практически никогда не приходят хорошие новости, оттого недавнее сообщение о миротворческой инициативе маршала КНДР вызывает шок. Прямо читаешь и не веришь. Ведь если переводить сказанное с языка чучхе на доступный нам язык и верно оценивать происходящее, то несгибаемый Ким отступил. А это событие раритетное в истории взаимоотношений Пхеньяна с остальным человечеством.

Разумеется, временное уклонение от боя обставлено по правилам, принятым в этой небывалой стране. Отказ в сжатые сроки ударить по Гуаму сопровождается шутками да прибаутками и явными угрозами американцам, но слишком переоценивать их не следует. Молодой вождь действительно как-то засомневался в том, что эскалация конфликта с Вашингтоном в ответ на недавнее ужесточение санкционной политики Совбеза ООН была бы разумным шагом.

Вероятно, он и сам удивлен: как такое могло с ним случиться? До сих пор все Кимы, дедушка, папа и внук, в дискуссиях с внешним миром редко выказывали себя людьми, склонными к рефлексии. С ходу даже и не вспомнишь, когда выказывали. Ибо технологии шантажа в этих дискуссиях были уже прочно освоены, на деле доказав свою эффективность в течение десятилетий. С тех пор как Ким Ир Сен, принявший страну с сохой, оставил ее с сохой и ядерной бомбой, Пхеньян в диалоге с цивилизацией успешно эксплуатировал и постоянно модернизировал одну и ту же методику.

Непрерывно вооружаясь и бранясь, руководители Северной Кореи обменивали свою ядерную сговорчивость на мазут, продовольствие и деньги. Мол, вы нас кормите, говорили они, а за это мы вас не тронем. Иначе нашлем на вас "море огня".

Методика стала давать сбои предположительно года полтора с лишним назад, когда Ким Чен Ын торжественно объявил о создании водородной бомбы. Тогда в Вашингтоне, Сеуле, Токио, Брюсселе, Москве и многих других городах тяжко призадумались о том, чем обернется для потомков, а то и современников, политика боязливого прикармливания совершенно непредсказуемых Кимов – прошлых, нынешнего и грядущих. Открывалось, что КНДР заметно отличается, к примеру, от позднего СССР, которым правили довольно упертые, но все же вменяемые люди, которые не готовы были уморить с голоду свой народ в ходе гонки вооружений с Западом. Жестоковыйные Кимы северных корейцев фактически уже уморили, а о том, как Пхеньян себя поведет, обзаведясь настоящим ядерным щитом, можно было только гадать. Гадать не хотелось.

Ситуация стала радикально меняться после того, как в Белый дом пришел Дональд Трамп, чьи представления об устройстве жизни на земле были экзотичны, а среди природных свойств преобладали обида на людей, решительность и агрессия. О чем скоро узнали не только читатели президентского твиттера, но и зарубежные партнеры, включая противников. Так, он не колеблясь нанес удар по Сирии, решая одновременно две задачи: наказывая диктатора и указывая "слабаку" Бараку Обаме, что надо делать, если враг переступил черту. Слегка огрубляя, можно сказать, что непреклонный девелопер создавал себе репутацию человека, с которым лучше не связываться, и это отчасти сближало его с пхеньянскими товарищами.

В смысле непредсказуемости он похож на них, что же касается ядерного оружия, то по количеству боезарядов, которыми располагает, заметно их превосходит. Настолько заметно, что вчера Ким Чен Ын внезапно решил дать шанс Америке. Отказавшись пока даже от намерения нанести имитационный удар по Гуаму. А поступил он так потому, что Трамп, первым среди американских президентов и вообще политических лидеров, заговорил с северными корейцами на понятном им языке. На языке чучхе. В конце концов "огонь и гнев", которые он посулил Ким Чен Ыну, – это в точном переводе и есть "море огня", которым пугает соседей КНДР, вымогая деньги. То есть, покуда цивилизованные господа беседовали с Кимами, употребляя разные жалкие слова и словосочетания типа "ядерное разоружение" и "санкции", это не действовало. Нужен был Трамп, брутальный и сам по себе, и поставленный в обстоятельства, при которых война может сплотить вокруг него и народ, и истеблишмент, – и мы стали свидетелями чуда. Неустрашимый Ким дрогнул.

Вольно или невольно президент США поставил некий эксперимент, по итогам которого вроде выявилось, как цивилизованному миру следует разговаривать с великим полководцем. В какой стилистике с ним общаться, надеясь быть услышанным. Вот так, наверное, и следует – в той манере, которая находит отклик у собеседников. Ну и есть же точка зрения, что Северной Кореей управляют прагматики, которые только изображают из себя буйных, а на деле совершенно не готовы к самоубийству и печальному завершению печальной истории своей страны. Есть мнение, что они, буйные с виду прагматики, страшны постольку, поскольку их боятся, и это касается всех диктаторов, торгующих страхами. Людей необычайно гордых, но и способных внимать голосу разума, если голос звучит громко и грубо.

Другой вопрос, насколько верны эти предположения, догадки, прогнозы. Все-таки ставки в игре на Корейском полуострове весьма высоки, а выбор невелик: либо и дальше идти на поводу у шантажистов, либо жестко призывать их к порядку. В первом случае почти невыносимо думать о будущем, во втором – приходится рисковать уже сегодня. Эксперимент продолжается.

Илья Мильштейн, «Радио Свобода»