Вадим Иосуб: Беларусь и Россия — на пороге очередной «нефтяной войны» 7 16.08.2017, 17:04

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Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Объемы поставок российской нефти в Беларусь могут серьезно сократиться.

Беларусь и Россия стоят на грани очередного нефтяного конфликта. И все потому, что белорусские НПЗ отказываются перевозить свою продукцию, которую отправляют на экспорт, по российской железной дороге, а пользуются услугами коллег из стран Балтии. Это нежелание может привести к сокращению поставок российской нефти в Беларусь, рассказал «Еврорадио» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«То, что может быть полностью прекращена поставка нефти, маловероятно. Но серьезные сокращения объемов поставок вполне возможны. Не далее как в прошлом году мы были свидетелями таких действий Москвы и знаем, что использовать нефтяной или газовый вентиль как средство давления российской стороне не впервой. Здесь налицо конфликт интересов: это интересно российским перевозчикам, но, скорее всего — неинтересно белорусским производителям. По этому вопросу будет торг. Но выльется ли он в очередную нефтяную войну, на этом этапе сказать сложно», - считает эксперт.

Напомним, российские железнодорожники пожаловались Владимиру Путину, что несмотря на 50% скидку для перевозки продуктов нефтепереработки, белорусские НПЗ отказываются пользоваться услугами российских железнодорожников и предпочитают балтийских. Ссылаясь при этом на долгосрочные контракты. В ответ Путин предложил объединить поставки российской нефти в Беларусь с договором на использование белорусскими НПЗ российской железной дороги.

По мнению Вадима Иосуба, такая постановка вопроса звучит странно, с учетом того, что мы находимся в едином экономическом пространстве, но «поставки товаров внутри этого пространства начинают обусловливаться какими-то вещами».