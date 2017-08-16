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Ученые нашли еще одно чудесное свойство кофе

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  • 16.08.2017, 17:15
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Исследование провели американские специалисты.

По мнению специалистов, проводивших исследование, кофе может защищать организм от негативного воздействия алкоголя и препятствовать возникновению цирроза печени.

Изучением данного вопроса занимались американские специалисты, которые выяснили, что кофе может спасти печень от негативного воздействия алкоголя, но в том случае, если человек не злоупотребляет спиртным, пишет orthodox.od.ua.

Ученые проанализировали информацию о более чем 430 тысячах употребляющих алкоголь гражданах. Выяснилось, что если ежедневно выпивать две чашки кофе, то риск развития цирроза печени из-за употребления от алкоголя снижается на 44 процента.

Ученые планируют продолжать свои исследования, чтобы понять, почему кофе воздействует на человеческий организм именно таким способом.


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