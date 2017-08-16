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Тайная жизнь минской Комаровки

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  • 16.08.2017, 17:39
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Как выглядит ночная торговля на главном рынке столицы.

Неделю назад друзья журналистов citydog.by отправились на «Монетку» за ночной шаурмой – именно от них в издании снова услышали о «ночной Комаровке». Решили проверить, хоть администрация рынка четко дала понять: «Ночного рынка уже давно нет, вы ошиблись».

Да, о ночном – cчитай, нелегальном – «рынке» уже не первый год пишут материалы и снимают репортажи, но, несмотря на это, торговля продолжается. Вот и журналисты приехали на «Монетку», чтобы сравнить цены и посмотреть на тех самых перекупов. Говорят, что бабушки из переходов тоже закупаются здесь.

«Но все пошло не так: фотограф чуть не получил в морду, а под конец продавцы пришли к нам договариваться», - говорится в репортаже:

«УКРОП – 2 РУБ., ПОМИДОРЫ – 1 РУБ., НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ЯЩИК»

Почти полкилометра микроавтобусов, и каждый утрамбован доверху ящиками. Здесь самый ходовой товар этого лета: петрушка, зеленый лук, базилик, брокколи, баклажаны, помидоры, перец, огурцы и картошка.

Все верно, цены ниже рыночных: базилик по 50 коп.(на рынке 1 руб.), крупный картофель – 40–50 коп.(на рынке 70 коп. – 1 руб.), мелкий – 25 коп. (на рынке 40 коп.), помидоры по 1,2 руб. (на рынке по 2 руб.), и баклажаны здесь 2–2,5 руб. (на рынке 3,5 руб.). А вот укроп и вовсе продают килограммами – 2 руб. за кило. Но все зависит от того, кто пришел покупать. По нам видно, что мы не перекупы, поэтому действуют розничные цены.

– Почем ваши помидоры? – спрашиваем скромно стоящего отца с сыном.

– Вкусные, домашние, отдам по 1,20 руб.

– А если ящик возьмем?

– Ну… Отдам по рублю.

Есть на рынке варианты подороже: желтые – 2,20 руб., маленькие и «малина» – 2 руб. Почти с каждым продавцом можно торговаться, все зависит от вашей цели покупки.

– А ваша брокколи? – обращаемся к рядом сидящей женщине.

– Брокколи ящиками, – отрезает продавщица. Видимо, ее не интересует «мелкий» покупатель.

– И сколько ящик?

– Ящик по 2 рубля за килограмм.

Напротив всех этих машин со стороны «Монетки» стоят неместные. У них много зелени, но на вопрос «откуда урожай?» они отвечают просто «грунтовой». Выяснить более подробно не получается – плохо говорят по-русски или не хотят говорить.

«ПРИВЕТ, СВЕТКА! ЗАБИРАЕШЬ ВЕСЬ УКРОП, ПАКЕТ ЕЩЕ ДАТЬ?»

Сделав первый блиц-опрос по ценам, мы начинаем присматриваться к покупателям. Сегодня их немного: либо еще слишком рано (на часах 04:50 утра), либо неудачный день. По рынку бродит молодая семья с ребенком – видимо, готовится к сезону закаток – и несколько бабушек. На первый взгляд, никаких перекупов.

– Ой, Валька, это ты! – обращается пожилая женщина к одной из продавщиц. Видимо, женщины не первый раз видятся.

– Привет, Светка. Забираешь весь, пакет еще дать? (Речь идет об укропе. – Ред.)

– Давай. А не знаешь, Танька сегодня приедет?

– Не знаю, – накладывая второй пакет, спешно отвечает продавщица.

После покупки двух мешков укропа, на глаз это примерно 3-4 килограмма, женщины расходятся. Через 20 минут подходят еще пенсионеры, каждый покупает по несколько пакетов зелени. Некоторые привезли с собой тележки. Такие объемы вряд ли можно съесть и даже заморозить. Есть вероятность, что этот укроп, лук и базилик можно найти в переходах.

После перекрестного обхода встречаемся с фотографом возле одного из ларьков с шаурмой. И по первым репликам фотографа становится понятно: чужакам здесь не рады.

– Что случилось?

– Стаю, фоткаю баклажаны, да мяне падыходзіць светлавалосы дзядька і пачынае пытаць, навошта я тут усё фатаграфую.

– А ты что?

– Нічога, адказаў, што рэпартаж.

– А он?

– А ён кажа: «А если в морду?» Я нічога адказваць не стаў, пайшоў далей.

Переговорив, решаем, что бояться не стоит: «Лучше перекусим, а заодно понаблюдаем за покупателями и продавцами».

«ПРОСТО ТИХО ВЕДЕМ СЕБЯ...»

Приветливая девушка в окошке с шаурмой обслуживает каждого, как она говорит, «от души». Через полтора часа ее зазывающих криков мы решили, что если покупать шаурму, то только тут. Работает она точно лучше всех.

– Ну, наконец-то и вы подошли. А то я вам кричу, а вы в наушниках, что ли? – не прекращает улыбаться девушка.

– Можно фалафель?

– Сегодня только вегетарианская шаурма.

– А что в ней и почем?

– Капуста, сыр, грибы, зелень, помидор, лук и соус. Всего 5 рублей.

– Ну… – мысленно пытаюсь вспомнить, сколько осталось в кармане.

– Давай сколько есть. Сделаю самую вкусную, обещаю.

– А вы в курсе, что это за «рынок»?

– Да здесь половина Комаровки закупается, потом… – тут девушку перебивают два мужских голоса прямо у нас за спиной.

– Это вы репортаж снимаете? – спрашивают уже знакомые нам продавцы, подойдя очень близко.

– Нет, а что? – первое, что приходит мне в голову, – уйти в отказную.

– Ребята, вы поймите, после каждого такого репортажа нас месяц милиция гоняет. Вы извините, что я вам так грубо ответил. Но и вы нас поймите.

– Так это все нелегально?

– Ну конечно, платный ночной делать никто не хочет. А мне нужно кормить семью, одевать детей. Мне что, кредит брать, чтобы сына в школу собрать? И что, через полгода все заново? Дети же растут.

– А сколько вы готовы платить за место на ночном рынке?

– Ну, рублей 10. Причем это же только за три часа, с 04:00 до 07:00, как по мне – отличная цена. Если заплатит каждый, рынок за три часа каждую ночь будет иметь минимум 200 рублей.

– А днем продавать невыгодно?

– Днем на рынке настоящий грабеж: за небольшое место на столе – 1000 рублей. Это нормально, по-вашему?

– А почему сейчас вас никто не трогает?

– Мы не шумим, жители не жалуются. Мы честные граждане, не то что эти приезжие: они покупают у наших, а потом тут же перепродают… Хотя, с другой стороны, если бы не они, у нас бы тоже продаж меньше было.

Вы все равно писать репортаж будете, так напишите наше мнение: мы готовы платить, если только ночной рынок сделают. И суммы адекватные поставят, чтобы не впустую ездить.

– Мы спрашивали, почти каждый продавец сказал, что из Слуцка. Вы тоже?

– Нет. Да вы на номера посмотрите, не только Слуцк. Много откуда: и Брест, и Минская область.

– Вот вы говорите, после каждого репортажа гоняют, а это что значит?

– Все как положено: на машинах и с камерами – только налоговая. Они фотографируют номера, а потом штрафы рассылают по колхозам.

– И долго все это продолжается?

– Когда как, просто сезон сейчас. Если не распродадим, потом уже поздно будет.

Видимо, не желая больше с нами разговаривать, продавец любезно извинился, сказав, что ему нужно отойти, приглядеть за товаром. К нам он больше и не вернулся. Мы доели шаурму и прогулялись вдоль Кульман. В конце ночного рынка, ближе к перекрестку с Куйбышева, в продаже появились сезонные ягоды, грибы и яблоки. Продавцов немного, но всё отдают исключительно ящиками.

Сделав финальный седьмой обход, отправлямся к своим велосипедам. В соседней машине спит продавец, видимо отдыхает, пока его напарник работает. А через машину к грузовику подходит пожилой мужчина и договаривается о чем-то с продавцом.

– Вы же мой любимый покупатель, – донеслась реплики со стороны продавца. – Все можно…

– Тогда договорились, – радостно отвечает покупатель.

Оба мужчины залезают в кузов. Через минуту покупатель выносит две коробки с зеленью, а через десять минут еще две. Следом подходит новый покупатель и выносит следующую партию коробок. Мимо проезжают милицейские машины.

Мы направляемся к ТЦ «Кульман» и замечаем, что разборки с милицией – здесь. Из нетрезвого разговора, крики которого разносятся эхом почти на всю улицу, становится ясно, что молодой парень просто отказывается платить за выпитый алкоголь. Девушка-бармен, пытаясь вразумить парня, дает ему пощечины, повторяя: «Я платить за тебя не собираюсь».

ЧТО О НОЧНОМ РЫНКЕ ДУМАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ КОМАРОВКИ

Дозвониться в администрацию рынка оказалось не так просто: в понедельник – выходной, в субботу и воскресенье на звонки отвечают дежурные, которые подробной информации предоставить не могут. Во вторник в приемной Комаровского рынка нам удалось узнать телефон службы организации рыночной торговли. Вот что там нам рассказали:

– Подскажите, есть ли на Комаровке ночной рынок?

– Нет, такого нет.

– И давно его нет или никогда не было?

– Честно сказать, работаю здесь только год. Вроде давно уже нет…

– А люди, которые стоят за «Монеткой» и продают ночью?

– Ну, они к нам не относятся, поэтому сказать о них ничего не могу.

– Подскажите, а сколько стоит место на сезонном рынке под продажу овощей?

– Импортной продукции или белорусской?

– Белорусской…

– В месяц для физических лиц – 420 рублей, для юридических – 440 рублей. На общих секторах (речь идет о зеленых столиках, где торгуют бабушки и дедушки. – Ред.) для физических лиц – около 200 рублей.


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