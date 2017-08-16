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В Орше возбудили 13 уголовных дел против руководителей райпо

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  • 16.08.2017, 17:45
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17 работников Оршанского райпо привлечены к административной ответственности.

В отношении должностных лиц Оршанского райпо по результатам проверки КГК и финансовой милиции возбуждено 13 уголовных дел, сообщили БелТА в Комитете госконтроля области.

«Поводом для проверки Оршанского районного потребительского общества послужило невыполнение организацией на протяжении последних лет доведенных показателей социально-экономического развития и значительные убытки», - сообщили в КГК.

Например, темп роста розничного товарооборота за 2016 год составил 87% при доведенном облпотребсоюзом задании 102%, за первое полугодие 2017 года - 50,6% при задании 101%. Убытки по результатам работы составили соответственно Br1,2 млн и Br438 тыс. В ряде магазинов отсутствовали в продаже товары первой необходимости: кисломолочная продукция, яйца, макароны отечественных производителей, кофе, мыло хозяйственное и ряд других товаров.

Прием наличных денежных средств и использование поступившей в кассу выручки осуществлялись с нарушением установленного порядка. Также при закупке у населения лома и отходов черных металлов заготовителем вторичного сырья в соответствующих ведомостях указывались ложные сведения о сдатчиках.

«Металлолом, принадлежащий юридическому лицу, принимался как от физического лица, что повлекло излишнюю выплату денежных средств. Имели место нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и искажения данных государственной статотчетности. Неоднократно допускалось наличие просроченной задолженности за поставленные алкогольные напитки», - рассказали в Комитете госконтроля области.

При этом руководством Оршанского райпо постановления экономических судов о взыскании кредиторской задолженности при имевшейся возможности не исполнялись. За умышленное уклонение от погашения кредиторской задолженности по вступившим в законную силу постановлениям суда в отношении виновных лиц возбуждено 13 уголовных дел. Также по результатам проверки 17 человек привлечены к административной ответственности, 28 - к дисциплинарной.


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