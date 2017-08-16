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Видеофакт: В Индии появились голубые собаки

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  • 16.08.2017, 17:58
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Необычный окрас животные приобрели после купания в городской реке.

Представители зоозащитных организаций Мумбаи (Индия) сообщили, что на улицах города были замечены как минимум пять бродячих собак голубого цвета, сообщает vokrugsveta.ua.

Появление странного окраса ученые связывают с загрязнением реки Касади, где животные купаются и охотятся. На берегу реки стоит несколько промышленных предприятий, которые сбрасывают отходы производства в воду.

Власти мегаполиса уже взяли пробы воды в Касади, загрязненность которой, по предварительным данным, превышает допустимый уровень в 13 раз.


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